Управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл сделал заявление, которое может изменить подходы к формированию национальных резервов: по его словам, биткоин способен улучшить портфели суверенных резервов, не приводя к существенному увеличению рисков. Это мнение было озвучено на конференции Bitcoin 2026, где обсуждались перспективы развития первой криптовалюты.

Хронология событий

Заявление Алеша Михла на конференции Bitcoin 2026 стало одним из наиболее обсуждаемых событий в финансовом мире. Хотя точная дата проведения конференции не указана, подобные мероприятия обычно собирают представителей центральных банков, финансовых регуляторов и криптоиндустрии для обсуждения будущих трендов. Ранее, в мае 2024 года, дискуссии о включении криптовалют в резервы были менее конкретными и чаще касались лишь теоретической возможности, а не практической реализации. Теперь же, когда глава национального банка одной из стран ЕС открыто говорит о преимуществах биткоина, это сигнализирует о смене парадигмы.

Исторически центральные банки формировали свои резервы из золота, иностранных валют (прежде всего доллара США, евро, иены, фунта стерлингов) и специальных прав заимствования (SDR). Включение нового актива, такого как биткоин, в этот список является значительным шагом, требующим пересмотра традиционных подходов к управлению рисками и ликвидностью. В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства и начавшей приобретать его для своих резервов, что вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества. Заявление Михла, однако, исходит от центрального банка страны с развитой экономикой, что придает ему больший вес.

Ключевые цифры и метрики

На момент заявления управляющего ЧНБ, биткоин демонстрировал значительную волатильность, но при этом сохранял статус крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации, которая превышала $1,2 трлн. Среднесуточный объем торгов BTC на мировых биржах составлял около $30-40 млрд. Золотовалютные резервы Чешского национального банка, по данным на конец 2023 года, составляли около $140 млрд (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1), что включает значительные объемы золота и иностранной валюты. Доля золота в резервах ЧНБ традиционно невелика по сравнению с другими центральными банками, что может объяснять интерес к альтернативным активам.

Включение даже небольшой доли биткоина, например, 1-2% от общего объема резервов, могло бы составить $1,4-2,8 млрд. Это значительная сумма, способная повлиять на динамику рынка. Для сравнения, Сальвадор, чей ВВП составляет около $30 млрд, держит в резервах биткоины на сумму около $400 млн, что для этой страны является существенной долей. Михл подчеркнул, что биткоин может повысить диверсификацию и потенциальную доходность резервов, при этом не увеличивая системные риски, если его доля будет тщательно контролироваться.

Что говорят участники рынка

Заявление Алеша Михла вызвало активные дискуссии среди экономистов и участников крипторынка. Многие представители криптосообщества восприняли его слова как подтверждение растущей легитимности биткоина в традиционных финансах. Например, представители MicroStrategy, одной из крупнейших корпоративных держателей биткоина, неоднократно заявляли о его превосходстве над традиционными резервными активами в долгосрочной перспективе. С другой стороны, некоторые традиционные финансисты выразили скептицизм, указывая на высокую волатильность биткоина и отсутствие у него поддержки со стороны государства или физических активов, как у золота.

Однако, как отметил Алеш Михл, «это будущее» — фраза, которая отражает убеждение в неизбежности интеграции цифровых активов в мировую финансовую систему. Подобные заявления от высокопоставленных чиновников центральных банков способствуют изменению общественного мнения и стимулируют более глубокое изучение потенциала криптовалют.

Российский угол

Для российского майнингового и инвестиционного сообщества заявление главы Чешского национального банка имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно подтверждает глобальный тренд на рассмотрение биткоина как полноценного финансового актива, что может ускорить процесс легализации и регулирования криптовалют в России. В настоящее время российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», определяет цифровые активы, но не дает четкого статуса биткоину как средству платежа или резервному активу. Однако, по нашим наблюдениям, растущий интерес к биткоину со стороны центральных банков развитых стран может подтолкнуть российские регуляторы к более активному диалогу о его месте в экономике.

Во-вторых, потенциальное включение биткоина в резервы центральных банков может увеличить его цену, что напрямую повлияет на рублёвую выручку российских майнеров. Для промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, рост цены биткоина означает увеличение прибыли и возможность для дальнейшего развития инфраструктуры. Увеличение спроса на биткоин со стороны институциональных инвесторов и центральных банков также может способствовать росту числа промышленных майнинг-площадок в России и развитию хостинга в Сибири, где сосредоточены основные мощности. Это также может повлиять на налоговые отчисления (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц), увеличивая поступления в бюджет.

В-третьих, если крупные экономики начнут включать биткоин в свои резервы, это может создать прецедент для других стран, включая Россию, для диверсификации своих золотовалютных резервов. Это особенно актуально в условиях геополитической нестабильности и санкционного давления, когда традиционные резервные активы могут быть подвержены рискам заморозки или ограничения использования. Биткоин, как децентрализованный актив, предлагает альтернативу, не зависящую от юрисдикции отдельных государств.

Заявление Алеша Михла является важным сигналом для мирового финансового сообщества. Оно указывает на то, что биткоин постепенно переходит из категории спекулятивного актива в объект серьезного рассмотрения для формирования суверенных резервов. Этот процесс, вероятно, будет постепенным и потребует тщательного анализа рисков и преимуществ, но его начало уже положено. Для России это открывает новые перспективы в развитии криптоиндустрии и переосмыслении роли цифровых активов в национальной экономике.