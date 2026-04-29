Вопреки ожиданиям многих участников рынка, которые прогнозировали продолжение бычьего ралли после первого квартала 2024 года, аналитики криптобиржи Coinbase констатировали переход крипторынка в «нейтральную фазу» во втором квартале. Это означает отсутствие чёткого тренда и усиление влияния макроэкономических и геополитических факторов на динамику цифровых активов.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно, после значительных событий, таких как халвинг биткоина, многие инвесторы ожидают немедленного и устойчивого роста цен. Однако текущая ситуация демонстрирует отход от этого паттерна. Халвинг, состоявшийся 20 апреля 2024 года, сократил награду за блок для майнеров с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Исторически, подобные события приводили к росту цены BTC в последующие 6-12 месяцев, но в этот раз рынок реагирует иначе. Вместо выраженного бычьего импульса, наблюдается консолидация и высокая волатильность, что противоречит упрощённым представлениям о цикличности крипторынка. В мае 2024 года, например, после халвинга, цена биткоина колебалась в диапазоне $60 000 – $72 000, не демонстрируя уверенного прорыва вверх, как это было после халвинга 2020 года, когда BTC начал устойчивый рост после нескольких месяцев консолидации.

Реальные данные

Coinbase в своём отчёте за второй квартал 2024 года указывает на несколько ключевых факторов, формирующих текущую нейтральную фазу. Во-первых, это сохраняющаяся высокая инфляция в США и Европе, которая вынуждает центральные банки поддерживать высокие процентные ставки. Например, Федеральная резервная система США неоднократно откладывала снижение ставки, что делает традиционные финансовые инструменты более привлекательными для консервативных инвесторов. Во-вторых, геополитическая напряжённость в различных регионах мира создаёт неопределённость и заставляет инвесторов уходить в более безопасные активы. В-третьих, замедление притока капитала в спотовые биткоин-ETF после первоначального ажиотажа также способствует стабилизации рынка. После запуска в январе 2024 года, эти ETF привлекли миллиарды долларов, но к концу второго квартала чистый приток замедлился, а иногда даже наблюдался отток средств, что отражает снижение спекулятивного интереса. По данным Glassnode, объём торгов на деривативных рынках также демонстрирует снижение открытого интереса, что является признаком охлаждения рынка.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Нейтральная фаза рынка создаёт разнонаправленные последствия для различных участников. Для долгосрочных инвесторов и фондов с крупным капиталом это может быть периодом накопления активов по относительно стабильным ценам, прежде чем начнётся следующий бычий цикл. Майнеры, особенно те, кто работает с высокой эффективностью, могут столкнуться с давлением на маржу из-за сокращения награды за блок и отсутствия значительного роста цены. Компании, занимающиеся хостингом майнингового оборудования, такие как те, что расположены в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, могут продолжать получать стабильный доход, но их клиенты-майнеры будут вынуждены оптимизировать расходы. Для трейдеров нейтральная фаза означает необходимость более осторожного подхода, фокусировки на краткосрочных колебаниях и использовании инструментов хеджирования. Проекты, находящиеся на стадии развития, могут испытывать трудности с привлечением нового финансирования, поскольку инвесторы становятся более консервативными.

Российский контекст

Для российского крипторынка нейтральная фаза имеет свои особенности. С одной стороны, ослабление рубля, который на момент публикации торгуется по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, может частично компенсировать снижение долларовой выручки для майнеров, продающих свои активы за рубли. Однако, с другой стороны, отсутствие чёткого бычьего тренда снижает привлекательность криптоактивов для российских инвесторов, которые ищут инструменты для сохранения капитала в условиях экономической нестабильности. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая фаза может привести к консолидации майнингового бизнеса в России, где более мелкие и менее эффективные игроки будут вынуждены уйти с рынка, уступая место крупным промышленным площадкам, способным выдерживать низкую маржинальность. Развитие регулирования в РФ, включая потенциальное создание реестра майнеров ФНС и обсуждение лимитов Минэнерго по майнингу в южных регионах, также добавляет неопределённости, но может способствовать легализации и привлечению институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе.