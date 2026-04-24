Квантовая атака на криптографию: взлом 15-битного эллиптического ключа

Независимый исследователь Джанкарло Лелли совершил значительный прорыв в области криптографии, успешно вычислив 15-битный эллиптический ключ. Для достижения этой цели он использовал общедоступный квантовый компьютер, что стало важным событием для сообщества Project Eleven, которое и объявило о данном достижении. За свой успех Лелли был вознагражден одним биткоином (BTC), что подчеркивает серьезность и потенциальные последствия этого эксперимента.

Эллиптические кривые являются основой для многих современных криптографических систем, включая те, что используются в блокчейне Биткоина и других криптовалют. Они обеспечивают безопасность транзакций, подписей и хранения активов. Длина ключа в битах напрямую связана с уровнем его криптографической стойкости: чем длиннее ключ, тем сложнее его взломать. В данном случае, 15-битный ключ является относительно коротким по современным стандартам, но его успешный взлом с помощью квантовых технологий демонстрирует принципиальную возможность таких атак.

Этот эксперимент, хотя и проведен на относительно небольшом ключе, является важным шагом в понимании уязвимостей современных криптографических алгоритмов перед лицом развивающихся квантовых вычислений. Долгое время квантовые компьютеры рассматривались как теоретическая угроза для криптографии с открытым ключом, но практические демонстрации, подобные этой, показывают, что эта угроза постепенно становится более осязаемой. Развитие квантовых алгоритмов, таких как алгоритм Шора, теоретически позволяет эффективно взламывать криптографию на эллиптических кривых и RSA, которые лежат в основе многих систем безопасности.

Project Eleven, инициатор данного вознаграждения, вероятно, стремится стимулировать исследования в области квантовой безопасности и постквантовой криптографии. Подобные «баг-баунти» программы помогают выявлять слабые места в существующих системах и способствуют разработке новых, устойчивых к квантовым атакам алгоритмов. Это особенно актуально для криптовалютного пространства, где безопасность активов и целостность блокчейна имеют первостепенное значение.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ данное событие пока не несет немедленных практических рисков. 15-битный ключ — это демонстрационный пример, и современные криптографические системы используют гораздо более длинные ключи (например, 256-битные для Биткоина), которые пока остаются недоступными для взлома даже самыми мощными квантовыми компьютерами. Однако это служит важным напоминанием о долгосрочной угрозе, которую квантовые вычисления представляют для текущих криптографических стандартов. В будущем, по мере развития квантовых технологий, может потребоваться переход на постквантовые криптографические алгоритмы для обеспечения безопасности криптовалютных активов и инфраструктуры майнинга. Майнерам следует следить за развитием событий в этой области, поскольку потенциальные изменения в протоколах могут повлиять на их оборудование и программное обеспечение.