Криптовалютная биржа OKX выпустила дебетовую карту Mastercard, позволяющую оплачивать покупки стейблкоинами с автоматической конвертацией в фиат. Пользователи могут получать до 5% кешбэка и до 10% годовых на остаток средств.

OKX запускает криптокарту Mastercard с выгодными условиями

Криптовалютная биржа OKX представила новую дебетовую карту Mastercard, которая значительно упрощает использование цифровых активов в повседневной жизни. Теперь пользователи могут расплачиваться стейблкоинами, такими как USDT, USDC и USDG, при этом конвертация в фиатную валюту происходит автоматически в момент совершения покупки. Эта инновация позволяет держателям криптовалют использовать свои активы для оплаты товаров и услуг без предварительного обмена на традиционные деньги.

Карта интегрирована с разделом OKX Pay, что обеспечивает бесшовное взаимодействие с балансом пользователя. Важной особенностью является то, что средства остаются в криптовалютном кошельке до самого момента оплаты, что повышает удобство и безопасность. OKX подчеркивает отсутствие комиссий за транзакции и конвертацию, однако при переводе в фиат применяется рыночный спред в размере 0,4%. Это стандартная практика для подобных финансовых инструментов, обеспечивающая покрытие операционных издержек.

Программа лояльности и доходность на баланс

Для стимулирования использования карты OKX разработала привлекательную программу кешбэка. За покупки, оплаченные в USDG, пользователи могут получать до 5% возврата средств. Размер кешбэка зависит от VIP-статуса пользователя: 2% для стандартных аккаунтов, 4% для VIP 1, 4,5% для VIP 2 и максимальные 5% для VIP 3 и выше. Эта программа действует на постоянной основе, предоставляя долгосрочные преимущества активным пользователям.

Помимо кешбэка, OKX предлагает доходность до 10% годовых на остаток средств в OKX Pay. Это делает карту не только удобным платежным инструментом, но и способом пассивного заработка на хранящихся стейблкоинах. До 12 июня биржа проводит специальную стартовую кампанию для новых пользователей. В рамках этой акции можно получить 10 USDT за активацию карты, первую транзакцию и первую сделку на сумму от 1000 USDT. Кроме того, участники могут заработать до 50 USDT за приглашение друзей и до 40 USDT за достижение определенных торговых объемов.

Доступность и перспективы развития

На данный момент карта OKX Mastercard находится на стадии тестирования и доступна ограниченному кругу пользователей. Биржа планирует постепенно расширять географию ее использования по мере появления необходимых регуляторных возможностей в различных регионах. Это свидетельствует о стремлении OKX к соблюдению местного законодательства и поэтапному внедрению новых продуктов на глобальный рынок. Ранее, в марте, OKX уже продемонстрировала свою активность, запустив бессрочные контракты на акции, номинированные в USDT, с возможностью торговли 24/7 и кредитным плечом до 10x.

«Мы стремимся предоставить нашим пользователям максимально удобные и выгодные инструменты для взаимодействия с криптовалютами в повседневной жизни», — заявил представитель OKX.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для пользователей из России и стран СНГ доступность подобных криптокарт часто ограничена из-за особенностей местного регулирования и санкционных ограничений. Несмотря на то, что OKX заявляет о планах по расширению географии, следует ожидать, что прямое использование карты в этих регионах может быть затруднено или отложено до момента появления четких регуляторных рамок. Тем не менее, сам факт появления таких продуктов на рынке свидетельствует о глобальной тенденции к интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Майнерам и криптоинвесторам из РФ и СНГ стоит внимательно следить за развитием событий и изучать альтернативные способы использования своих цифровых активов, а также быть готовыми к возможным ограничениям при попытке получить или использовать подобные карты.