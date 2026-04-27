Завершение эпохи Пауэлла и новые вызовы для ФРС

29 апреля Джером Пауэлл проведет свое последнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершая восьмилетний период во главе Федеральной резервной системы США. Его преемником станет Кевин Уорш, который примет управление в условиях значительных экономических вызовов, включая устойчивую инфляцию, нестабильность на нефтяном рынке и отсутствие четкого регулирования криптовалютного сектора.

Период руководства Пауэлла был отмечен как спокойными временами, так и беспрецедентными кризисами. Если его предшественница, Джанет Йеллен, передала ему относительно стабильную экономику с инфляцией около целевых 2% и ставками в районе 1,5%, то Пауэллу пришлось столкнуться с торговыми войнами, пандемией COVID-19, рекордным ростом баланса ФРС, инфляцией, невиданной с 1981 года, и недавними банкротствами региональных банков. В отличие от Йеллен, Пауэлл пришел на пост не как экономист-теоретик, а как опытный юрист с бэкграундом в частном капитале, что, возможно, повлияло на его прагматичный подход к управлению.

Ключевые решения и их влияние на крипторынок

Одним из наиболее значимых моментов в карьере Пауэлла стало экстренное снижение процентной ставки до нуля и запуск масштабных программ кредитования в марте 2020 года в ответ на пандемию. Эти меры, по мнению экономиста Ника Тимираоса, позволили «удержать умеренно жесткие настроения и провести экстренное крупное снижение ставки 15 марта 2020 года».

Массированный вброс ликвидности в экономику, призванный спасти рынки от коллапса, также создал благоприятные условия для бурного роста криптовалют. Биткоин, стоивший около $5 000 в марте 2020 года, достиг пика в $69 000 к ноябрю 2021 года, параллельно с ростом баланса ФРС до $9 триллионов. Эта корреляция подчеркивает, как монетарная политика центральных банков может влиять на динамику цифровых активов.

Впоследствии ФРС под руководством Пауэлла провела одну из самых агрессивных кампаний по ужесточению монетарной политики со времен Пола Волкера, подняв ставку с нуля до 5,5%. Это помогло избежать серьезной рецессии и массовой безработицы, но также привело к коррекции на криптовалютном рынке.

Изменение отношения к цифровым активам и перспективы

К концу 2024 года Пауэлл также пересмотрел свой взгляд на цифровые активы. На саммите DealBook он сравнил биткоин с «чем-то вроде золота, только виртуальным», отметив его высокую волатильность и отсутствие широкого использования в качестве платежного средства или средства сбережения. Эта фраза, несмотря на скептический тон, была воспринята рынком позитивно, отправив BTC выше $103 000 за одну торговую сессию.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ: Смена главы ФРС всегда влечет за собой неопределенность, но и открывает новые возможности. Кевин Уорш, вероятно, продолжит борьбу с инфляцией, что может означать сохранение относительно высоких процентных ставок в США. Это, в свою очередь, может оказывать давление на рисковые активы, включая криптовалюты, в краткосрочной перспективе. Однако, если Уорш продемонстрирует более гибкий или даже благоприятный подход к регулированию цифровых активов, это может стать позитивным катализатором для рынка. Майнерам стоит внимательно следить за заявлениями нового главы ФРС относительно монетарной политики и инфляционных ожиданий, поскольку они напрямую влияют на стоимость энергии и инвестиционную привлекательность майнинга.