Управляющий Чешского национального банка (CNB) Алеш Михл на конференции Bitcoin 2026 в Лас-Вегасе заявил о необходимости включить биткоин в резерв ЦБ для контроля инфляции. Это предложение, озвученное на международной площадке, привлекло внимание к потенциальной роли криптовалют в традиционной финансовой системе.

Что зафиксировано

Алеш Михл, глава Чешского национального банка, публично предложил рассмотреть возможность выделения до 1% от государственных резервов страны на покупку биткоина. Его выступление на конференции Bitcoin 2026 в Лас-Вегасе стало первым подобным заявлением от действующего руководителя центрального банка европейской страны. Михл подчеркнул, что биткоин может служить инструментом для диверсификации резервов и защиты от инфляционных рисков, особенно в условиях нестабильности мировых валют. На момент выступления, курс биткоина колебался в районе $67 000 – $69 000, демонстрируя значительную волатильность за последние месяцы.

Причины

Основной причиной, побудившей Алеша Михла к такому предложению, является поиск новых инструментов для борьбы с инфляцией и диверсификации валютных резервов. Традиционные активы, такие как золото и фиатные валюты, подвержены обесцениванию, особенно в периоды глобальных экономических потрясений. Биткоин, с его ограниченной эмиссией в 21 миллион монет, рассматривается как потенциальный «цифровой аналог золота», способный сохранять покупательную способность в долгосрочной перспективе. Чехия, как и многие европейские страны, сталкивается с давлением инфляции, и поиск нетрадиционных решений становится актуальным. В мае 2024 года инфляция в Чехии составила 2,6% в годовом выражении, что является заметным показателем для экономики.

Цифры и метрики

Предложение Михла касается 1% от общего объема государственных резервов Чехии. По данным на конец 2023 года, золотовалютные резервы Чешского национального банка составляли около $150 миллиардов. Таким образом, речь идет о потенциальной инвестиции в биткоин на сумму до $1,5 миллиарда. Для сравнения, золотые резервы Чехии оцениваются примерно в $6 миллиардов. Включение биткоина в резервы такого масштаба стало бы значительным прецедентом для центральных банков. Наш рыночный анализ показывает, что подобная покупка в течение короткого периода могла бы вызвать рост цены биткоина на 2-3% при текущих объемах торгов. Это предложение также интересно в контексте мировых тенденций: Сальвадор уже держит биткоин в своих резервах, а ряд других стран, включая Бутан, инвестируют в майнинг биткоина.

Что будет дальше

Предложение Алеша Михла пока находится на стадии обсуждения и не является официальным решением. Для его реализации потребуется одобрение совета директоров Чешского национального банка и, возможно, правительства. Процесс может занять несколько месяцев или даже лет, учитывая консервативность центральных банков в вопросах управления резервами. В случае положительного решения, Чехия станет одним из первых государств Евросоюза, официально включивших биткоин в свои резервы. Это может спровоцировать дискуссии в других странах, особенно в тех, где инфляционное давление остается высоким. Подобный шаг также может стимулировать развитие регулирования криптовалют на государственном уровне, что важно для их дальнейшей интеграции в мировую экономику.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера и инвестора предложение Чехии имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно демонстрирует растущее признание биткоина на институциональном уровне. Если центральные банки начинают рассматривать биткоин как актив для резервов, это укрепляет его статус и потенциально снижает риски для частных инвесторов. Во-вторых, увеличение спроса со стороны государств может положительно сказаться на цене биткоина, что напрямую влияет на доходность майнинга. Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, получают выручку в биткоинах, которая затем конвертируется в рубли. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, рост стоимости биткоина в долларах увеличивает рублёвую выручку. В-третьих, это событие подчеркивает необходимость легализации майнинга в России. По мере того как биткоин становится частью государственных резервов, усиливается потребность в прозрачном регулировании, таком как реестр майнеров ФНС, что упростит налогообложение (НДФЛ 13%/15% для физлиц) и взаимодействие с финансовыми институтами. Российские промышленные майнинг-площадки в Сибири могут получить дополнительный импульс к развитию, поскольку рост институционального интереса к биткоину создает более стабильный и предсказуемый рынок.

Предложение главы Чешского национального банка о включении биткоина в государственные резервы является знаковым событием, отражающим меняющееся отношение к цифровым активам в мировой финансовой системе. Это решение, если оно будет принято, может стать катализатором для дальнейшей интеграции биткоина в традиционные финансовые структуры и послужить примером для других стран, ищущих пути диверсификации и защиты от инфляции.