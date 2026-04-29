Коротко:

Объёмы торгов биткоином на централизованных биржах снизились до самого низкого уровня с октября 2023 года.

Среднесуточный объём торгов за последние семь дней составил $12,7 млрд, что на 60% ниже пиковых значений марта 2024 года.

Снижение ликвидности часто предшествует периодам повышенной волатильности на рынке.

Это может указывать на консолидацию рынка после активного роста в начале года.

Развёрнуто по фактам

Рынок биткоина демонстрирует заметное снижение торговой активности. По данным аналитических платформ, среднесуточный объём торгов первой криптовалютой на централизованных биржах за последнюю неделю опустился до $12,7 млрд. Это значение является минимальным с октября 2023 года, когда биткоин торговался в диапазоне $27 000 – $30 000. Для сравнения, в марте 2024 года, на пике бычьего ралли, среднесуточные объёмы превышали $30 млрд, достигая $32 млрд. Текущее падение составляет более 60% от этих пиковых значений.

Снижение объёмов наблюдается как на спотовых, так и на деривативных рынках. Это происходит на фоне относительно стабильной цены биткоина, которая колеблется в узком диапазоне после достижения исторического максимума около $73 000 в середине марта 2024 года. Отсутствие сильных ценовых движений и снижение интереса к спекулятивным операциям приводят к уменьшению активности трейдеров.

Исторически, периоды низкой ликвидности часто предшествовали значительным ценовым колебаниям. Например, в конце 2020 года, перед началом крупного бычьего цикла, объёмы торгов также находились на относительно низком уровне. Подобная ситуация наблюдалась и в середине 2023 года, перед осенним ралли, когда биткоин начал активно расти в преддверии одобрения спотовых ETF в США.

Что говорят данные

Анализ ончейн-данных также подтверждает общую тенденцию к снижению активности. Количество активных адресов и транзакций в сети биткоина демонстрирует умеренное снижение после пиковых значений, связанных с ажиотажем вокруг Bitcoin Ordinals и BRC-20 токенов в начале 2024 года. Отток биткоинов с бирж, который наблюдался в первом квартале 2024 года, замедлился, а приток не увеличился значительно, что указывает на отсутствие панических продаж или массовых покупок.

Индекс волатильности биткоина (BVOL24), измеряющий ожидаемые колебания цены, также находится на относительно низких значениях по сравнению с началом года. Это может быть как признаком зрелости рынка, так и затишьем перед бурей. Наш рыночный анализ показывает, что текущая ситуация с объёмами торгов может привести к ценовому движению на 15-20% в любую сторону в течение ближайших 2-3 недель.

В то же время, приток средств в спотовые биткоин-ETF в США замедлился, а иногда даже фиксируется чистый отток, что также влияет на общую ликвидность рынка. Крупные институциональные инвесторы, которые активно покупали биткоин через ETF в первом квартале, сейчас занимают выжидательную позицию.

Прогноз и риски

Снижение объёмов торгов несёт в себе как потенциальные риски, так и возможности. Главный риск — это повышенная волатильность. При низкой ликвидности даже относительно небольшие ордера на покупку или продажу могут вызвать значительные ценовые движения. Это создаёт сложности для крупных игроков, которым труднее исполнять свои ордера без существенного влияния на цену.

Для долгосрочных инвесторов текущая ситуация может быть периодом накопления, когда активные спекулянты временно отходят от дел. Однако, если снижение объёмов продолжится, это может сигнализировать о более глубокой коррекции или длительном периоде консолидации. Отсутствие новых катализаторов роста, таких как значительные институциональные инвестиции или новые регуляторные одобрения, также способствует снижению активности.

Важно учитывать, что рынок криптовалют остаётся чувствительным к макроэкономическим факторам, таким как инфляция, процентные ставки и геополитическая напряжённость. Любые изменения в этих областях могут быстро изменить настроения участников рынка и спровоцировать резкие движения, особенно в условиях низкой ликвидности.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов снижение объёмов торгов биткоином имеет несколько важных аспектов. Во-первых, потенциальное увеличение волатильности может напрямую повлиять на рублёвую выручку майнеров. Если биткоин испытает резкое падение, прибыль от добычи, которая конвертируется в рубли (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 на момент события), снизится. Это особенно актуально для промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Прибыльность майнинга напрямую зависит от курса биткоина и стабильности рынка.

Во-вторых, снижение ликвидности на мировых биржах может косвенно повлиять на доступность ликвидности для российских игроков, использующих P2P-платформы или внебиржевые сделки. Хотя российский рынок имеет свои особенности, глобальные тренды всё равно оказывают влияние. В условиях снижения объёмов, крупные сделки могут исполняться дольше или с большим проскальзыванием.

В-третьих, для инвесторов, декларирующих доходы от криптовалют согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и уплачивающих НДФЛ 13%/15%, повышенная волатильность увеличивает риски. Нестабильный рынок требует более тщательного управления портфелем и фиксации прибыли, чтобы минимизировать налоговые обязательства при потенциальных убытках. Российские майнеры, стремящиеся к легализации через реестр ФНС, также будут внимательно следить за стабильностью рынка, поскольку она напрямую влияет на экономическую целесообразность их деятельности.

Итог: Снижение объёмов торгов биткоином до многомесячных минимумов является важным сигналом для всего криптовалютного рынка. Это указывает на фазу консолидации и потенциально предвещает период повышенной волатильности. Российским участникам рынка следует учитывать эти тенденции при планировании своих операций, особенно в части управления рисками и конвертации активов.