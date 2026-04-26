В сети Litecoin произошла реорганизация 13 блоков после того, как злоумышленники использовали уязвимость нулевого дня, нарушив работу майнинг-пулов и проведя недействительные транзакции. Разработчики оперативно отменили ложные операции, восстановив стабильность сети.

Инцидент в сети Litecoin: DoS-атака и реорганизация

25 апреля в блокчейне Litecoin была зафиксирована глубокая реорганизация блоков, ставшая следствием эксплуатации уязвимости нулевого дня. Этот инцидент привел к нарушению стабильной работы крупных майнинговых пулов и позволил злоумышленникам провести ряд недействительных транзакций.

Согласно официальному отчету, уязвимость позволила осуществить DoS-атаку, которая временно вывела из строя часть инфраструктуры майнинга. В результате этого узлы, работающие на устаревшем программном обеспечении, смогли подтвердить нелегитимные транзакции, связанные с уровнем конфиденциальности MimbleWimble Extension Block (MWEB). Используя эти манипуляции, злоумышленники получили возможность взаимодействовать с недействительными монетами и переводить их на сторонние децентрализованные биржи (DEX).

В ответ на атаку команда разработчиков Litecoin оперативно провела реорганизацию сети, откатив ее на 13 блоков. Эта мера позволила отменить все ложные транзакции, исключив их из основной цепочки. Представители Litecoin подтвердили, что «все действительные операции за этот период остались без изменений. Ошибка полностью исправлена, и сеть продолжает работать в обычном режиме».

Последствия и реакция рынка

Алекс Шевченко, генеральный директор Aurora Labs, охарактеризовал произошедшее как «скоординированную атаку». По его данным, реорганизация затронула блоки с номерами от #3 095 930 до #3 095 943 и продолжалась более трех часов. В течение этого периода злоумышленники предприняли попытки двойной траты (double-spending) в отношении нескольких кроссчейн-протоколов.

Несмотря на серьезность инцидента, его влияние на рыночную стоимость LTC оказалось минимальным. На момент подготовки материала цена монеты колебалась в районе 56 долларов США, демонстрируя незначительное снижение на 0,5% за последние сутки. Это свидетельствует о быстрой и эффективной реакции команды Litecoin, которая предотвратила более масштабные последствия для держателей актива.

Подобные инциденты не являются уникальными для криптовалютного пространства. Например, в сентябре 2025 года в сети Monero произошла крупнейшая за 12 лет реорганизация блокчейна, когда сеть была откачена на 18 блоков, что привело к аннулированию 117 транзакций. Эти случаи подчеркивают важность постоянного мониторинга и оперативного реагирования на уязвимости в децентрализованных системах.

Что это значит для пользователей и майнеров из РФ/СНГ

Для пользователей Litecoin из России и стран СНГ данный инцидент является напоминанием о необходимости использования актуального программного обеспечения для узлов и майнинговых операций. Хотя атака была оперативно нейтрализована, она подчеркивает риски, связанные с устаревшими версиями ПО, которые могут быть уязвимы для эксплойтов. Важно следить за официальными объявлениями разработчиков и своевременно обновлять свои системы.

Практическое замечание для майнеров

Майнерам Litecoin следует уделять особое внимание обновлению программного обеспечения своих узлов и майнинговых пулов. Использование устаревших версий может не только сделать их уязвимыми для атак, но и привести к подтверждению недействительных блоков, что в конечном итоге скажется на эффективности и прибыльности майнинга. Регулярная проверка актуальности ПО и подключение к надежным пулам с хорошей репутацией являются ключевыми мерами предосторожности.