Розничные инвесторы майнинговой компании American Bitcoin, соучредителем которой является Эрик Трамп, потеряли около $500 млн, согласно Forbes. Это произошло на фоне падения акций компании, что вызывает вопросы о прозрачности и управлении в криптоиндустрии.

Коротко:

Розничные инвесторы майнинговой компании American Bitcoin, соучредителем которой выступает Эрик Трамп, сын бывшего президента США, потеряли порядка $500 млн.

Основной причиной убытков стало значительное падение стоимости акций компании на фондовом рынке.

Ситуация поднимает вопросы о рисках инвестирования в публичные майнинговые компании, особенно для неквалифицированных инвесторов.

Событие произошло на фоне общей волатильности крипторынка и ужесточения требований к публичным компаниям.

Развёрнуто по фактам

По данным издания Forbes, опубликованным 17 июня 2024 года, розничные инвесторы, вложившие средства в майнинговую компанию American Bitcoin, понесли убытки в размере около $500 млн. Эта компания, соучредителем которой является Эрик Трамп, сын Дональда Трампа, привлекла значительное внимание благодаря известной фамилии. Однако, несмотря на первоначальный интерес, стоимость акций компании существенно снизилась, что привело к массовым потерям для частных инвесторов.

American Bitcoin была основана в 2021 году и позиционировалась как перспективный игрок на рынке добычи биткоина. В период бурного роста крипторынка многие инвесторы искали способы получить выгоду от майнинга, и публичные компании казались доступным вариантом. Однако, как показывает текущая ситуация, инвестиции в такие активы сопряжены с высокими рисками. Падение стоимости акций American Bitcoin отражает не только специфические проблемы компании, но и общие тенденции на рынке майнинга, где рентабельность сильно зависит от цены биткоина, стоимости электроэнергии и эффективности оборудования.

Что говорят данные

Анализ данных показывает, что акции American Bitcoin демонстрировали высокую волатильность с момента их размещения. Пиковые значения сменялись резкими падениями, что характерно для многих компаний в секторе криптовалют. За последний год акции компании потеряли более 70% своей стоимости, что напрямую привело к убыткам инвесторов. Для сравнения, индекс Nasdaq Composite за тот же период показал рост, а другие крупные майнинговые компании, такие как Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT), также переживали периоды снижения, но в большинстве случаев демонстрировали более устойчивые показатели или быстрее восстанавливались после коррекций.

Важным фактором является также структура инвесторов. Forbes отмечает, что значительная доля потерь пришлась именно на розничных инвесторов, которые часто не обладают достаточным опытом или доступом к глубокой аналитике для оценки рисков. Институциональные инвесторы, как правило, имеют более диверсифицированные портфели и стратегии хеджирования, что позволяет им лучше справляться с рыночными колебаниями.

Прогноз и риски

Ситуация с American Bitcoin служит напоминанием о присущих майнинговому сектору рисках. Основные из них включают: волатильность цены биткоина, которая напрямую влияет на выручку майнеров; рост сложности сети, требующий постоянного обновления оборудования; и изменение стоимости электроэнергии, являющейся основной операционной статьей расходов. В редакции MinerWorld отмечают, что в ближайшие 12-18 месяцев мы можем увидеть дальнейшую консолидацию в майнинговой индустрии, где более мелкие и менее эффективные игроки будут вынуждены либо продаваться, либо уходить с рынка.

Для инвесторов, особенно розничных, это означает необходимость тщательной оценки финансового состояния компании, её стратегии развития, а также прозрачности управления. Проекты, связанные с известными личностями, могут привлекать повышенное внимание, но это не гарантирует их финансовой стабильности или успеха. Риски также усиливаются в условиях ужесточения регулирования и растущей конкуренции в отрасли.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с American Bitcoin является важным прецедентом, демонстрирующим риски публичных инвестиций в майнинг. Российский рынок майнинга имеет свою специфику. Например, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, промышленные тарифы для майнеров могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч. Это создаёт конкурентное преимущество по сравнению с некоторыми зарубежными юрисдикциями, где стоимость электроэнергии значительно выше. Однако даже при низких тарифах, рентабельность майнинга сильно зависит от курса биткоина и курса рубля к доллару, который на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1 по курсу ЦБ РФ.

Российские майнеры, работающие в легальном поле и зарегистрированные в реестре ФНС, сталкиваются с необходимостью уплаты налогов, таких как НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц. Убытки зарубежных компаний могут косвенно повлиять на настроения инвесторов и ужесточить условия финансирования для российских проектов, даже если они демонстрируют высокую операционную эффективность. Практический вывод для российского инвестора заключается в необходимости диверсификации портфеля и тщательного анализа финансовой модели майнинговых компаний, а не только их хэшрейта или связей с известными личностями.

Итог: Потери инвесторов American Bitcoin подчеркивают высокую степень риска, связанную с инвестициями в майнинговые компании, особенно для розничных участников рынка. Это событие служит напоминанием о необходимости глубокого анализа и осторожности при выборе активов в криптоиндустрии, как для западных, так и для российских игроков.