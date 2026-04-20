Британская газовая компания уточняет планы по майнингу биткоина

Британская энергетическая компания, владеющая крупным газовым месторождением, выступила с заявлением, комментируя недавние сообщения о возможном перепрофилировании своих активов под майнинг биткоина. Представители компании подтвердили, что рассматривают потенциал использования инфраструктуры для добычи криптовалюты, однако подчеркнули, что их основной приоритет остается неизменным — обеспечение энергетической безопасности Великобритании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания может полностью переориентироваться на майнинг биткоина, используя избыточные или труднодоступные объемы газа для генерации электроэнергии. Такие проекты становятся все более популярными в мировой практике, позволяя монетизировать газ, который иначе был бы сожжен в факелах или остался неиспользованным из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Это позволяет снизить выбросы метана и получить дополнительную прибыль.

В своем официальном заявлении компания уточнила, что изучение возможностей майнинга биткоина является частью более широкой стратегии по оптимизации использования ресурсов и диверсификации деятельности. Тем не менее, это не означает отказ от первоначальных планов по развитию газового месторождения для нужд национальной энергетики. Подчеркивается, что любые решения будут приниматься с учетом долгосрочных интересов страны и ее энергетической независимости.

Подобные инициативы демонстрируют растущий интерес традиционных энергетических компаний к криптовалютной индустрии. Майнинг биткоина, особенно с использованием попутного или избыточного газа, предлагает привлекательные экономические перспективы, особенно в условиях волатильности цен на энергоносители. Для майнеров это открывает доступ к дешевой и стабильной энергии, что является ключевым фактором успеха в этой высококонкурентной отрасли.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для майнеров из России и стран СНГ, а также для всего криптовалютного рынка, эта новость является еще одним подтверждением глобального тренда: интеграции майнинга биткоина в традиционные энергетические секторы. Использование попутного газа для майнинга — это не только способ монетизации ресурсов, но и потенциально более экологичный подход к добыче криптовалюты, что может снизить критику в адрес индустрии за ее энергопотребление. В условиях ужесточения регулирования и поиска новых источников энергии, такие проекты могут стать важным драйвером развития майнинговой индустрии, предлагая новые возможности для размещения мощностей и снижения операционных расходов.