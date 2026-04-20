Британская газовая компания уточняет планы по майнингу биткоина

Британская энергетическая компания, владеющая газовым месторождением, прокомментировала сообщения о возможном переходе к майнингу биткоина, подтвердив изучение этой опции.

Британская газовая компания уточняет планы по майнингу биткоина

Британская газовая компания уточняет планы по майнингу биткоина

Британская энергетическая компания, владеющая крупным газовым месторождением, выступила с заявлением, комментируя недавние сообщения о возможном перепрофилировании своих активов под майнинг биткоина. Представители компании подтвердили, что рассматривают потенциал использования инфраструктуры для добычи криптовалюты, однако подчеркнули, что их основной приоритет остается неизменным — обеспечение энергетической безопасности Великобритании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания может полностью переориентироваться на майнинг биткоина, используя избыточные или труднодоступные объемы газа для генерации электроэнергии. Такие проекты становятся все более популярными в мировой практике, позволяя монетизировать газ, который иначе был бы сожжен в факелах или остался неиспользованным из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Это позволяет снизить выбросы метана и получить дополнительную прибыль.

В своем официальном заявлении компания уточнила, что изучение возможностей майнинга биткоина является частью более широкой стратегии по оптимизации использования ресурсов и диверсификации деятельности. Тем не менее, это не означает отказ от первоначальных планов по развитию газового месторождения для нужд национальной энергетики. Подчеркивается, что любые решения будут приниматься с учетом долгосрочных интересов страны и ее энергетической независимости.

Подобные инициативы демонстрируют растущий интерес традиционных энергетических компаний к криптовалютной индустрии. Майнинг биткоина, особенно с использованием попутного или избыточного газа, предлагает привлекательные экономические перспективы, особенно в условиях волатильности цен на энергоносители. Для майнеров это открывает доступ к дешевой и стабильной энергии, что является ключевым фактором успеха в этой высококонкурентной отрасли.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для майнеров из России и стран СНГ, а также для всего криптовалютного рынка, эта новость является еще одним подтверждением глобального тренда: интеграции майнинга биткоина в традиционные энергетические секторы. Использование попутного газа для майнинга — это не только способ монетизации ресурсов, но и потенциально более экологичный подход к добыче криптовалюты, что может снизить критику в адрес индустрии за ее энергопотребление. В условиях ужесточения регулирования и поиска новых источников энергии, такие проекты могут стать важным драйвером развития майнинговой индустрии, предлагая новые возможности для размещения мощностей и снижения операционных расходов.

Частые вопросы

Что заявила британская газовая компания?
Компания подтвердила, что изучает возможность использования своих активов для майнинга биткоина, но при этом сохраняет приверженность развитию газового месторождения для обеспечения энергетической безопасности Великобритании.
Почему энергетические компании интересуются майнингом биткоина?
Майнинг биткоина позволяет монетизировать избыточный или попутный газ, который иначе был бы сожжен, снижая выбросы и принося дополнительную прибыль, а также диверсифицируя источники дохода.
Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?
Эта тенденция указывает на растущую интеграцию майнинга в традиционную энергетику, что может привести к появлению новых, более эффективных и экологичных источников энергии для майнинга, снижая затраты и открывая новые возможности для размещения оборудования.

