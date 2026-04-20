Курс биткоина превысил $76 000, несмотря на геополитическую напряжённость. В то же время сектор DeFi столкнулся с масштабным оттоком средств на $14 млрд после взлома платформы KelpDAO.

Криптовалютный рынок демонстрирует устойчивость на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Курс биткоина (BTC) преодолел отметку $76 000, что стало возможным благодаря восстановлению интереса инвесторов к цифровым активам. Однако сектор децентрализованных финансов (DeFi) переживает один из самых масштабных кризисов за последнее время.

Взлом KelpDAO и его последствия

Причиной паники в DeFi стал взлом платформы KelpDAO, в результате которого злоумышленники похитили значительные суммы средств. Это привело к массовому оттоку капитала из сектора — пользователи начали активно выводить свои активы из протоколов DeFi. Общий объём оттока оценивается в $14 млрд, что стало одним из крупнейших событий такого рода в 2026 году.

KelpDAO, являющаяся одной из ведущих платформ в экосистеме DeFi, пока не предоставила подробной информации о масштабах ущерба и причинах уязвимости. Однако инцидент уже вызвал волну критики в адрес безопасности децентрализованных протоколов.

Реакция рынка

Несмотря на проблемы в DeFi, биткоин продолжает демонстрировать рост. На момент публикации BTC торгуется на уровне $76 200, что на 3,5% выше показателей предыдущего дня. Эксперты связывают это с перераспределением капитала из DeFi в более надёжные активы, такие как биткоин и эфириум.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров ситуация подчёркивает важность диверсификации портфеля. В условиях нестабильности в DeFi биткоин продолжает оставаться ключевым активом, демонстрирующим устойчивость. Майнерам стоит обратить внимание на возможное увеличение комиссий в сети BTC из-за роста активности пользователей.