Kelp DAO стал жертвой крупнейшего криптовзлома 2026 года, потеряв $292 млн в ETH. Атакующий вывел 116,500 rsETH через мост на базе LayerZero.

В субботу, 19 апреля 2026 года, произошёл один из крупнейших криптовзломов в истории. Злоумышленник вывел 116,500 rsETH (примерно 18% от общего объёма в обращении) через мост Kelp DAO, работающий на технологии LayerZero. Общая сумма ущерба составила $292 млн.

Атака привела к экстренной блокировке средств на нескольких популярных платформах, включая Aave, SparkLend, Fluid и Upshift. Это было сделано для предотвращения дальнейшего вывода средств и минимизации потерь.

Особенностью инцидента стало то, что украденные средства в виде обёрнутого эфира (wrapped ether) оказались распределены по 20 различным блокчейнам. Это значительно усложняет процесс отслеживания и возврата активов.

Kelp DAO уже выпустил официальное заявление, в котором сообщил о начале расследования и сотрудничестве с правоохранительными органами. Команда также пообещала предоставить подробный отчёт о произошедшем в ближайшие дни.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ этот инцидент служит напоминанием о важности безопасности при работе с DeFi-платформами. Рекомендуется использовать только проверенные мосты и протоколы, а также внимательно изучать отзывы и репутацию проектов перед инвестированием.