Рынок криптовалют продолжает демонстрировать устойчивость, однако аналитики отмечают, что ключевые уровни сопротивления могут ограничить дальнейший рост. Биткоин, несмотря на доминирующую позицию, сталкивается с серьёзным барьером в районе $80,000. Этот уровень становится важным ориентиром для инвесторов и трейдеров.
В то время как BTC демонстрирует консолидацию, внимание участников рынка переключается на альткоины. Эфириум (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) и Cardano (ADA) находятся в фокусе аналитиков. Возможность их роста на фоне стабилизации биткоина вызывает оживлённые дискуссии.
Технический анализ показывает, что многие альткоины находятся в зонах поддержки, что может стать основой для локальных ралли. Однако эксперты предупреждают о высокой волатильности и рекомендуют осторожность при принятии инвестиционных решений.
Что это значит для российских инвесторов? В условиях глобальной нестабильности криптовалюты остаются привлекательным активом для диверсификации портфеля. Однако важно учитывать риски и следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
