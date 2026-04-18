Ликвидация крупной нелегальной криптофермы в Свердловской области

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области совместно со специалистами филиала «Россети Урал» выявили и пресекли деятельность масштабной нелегальной майнинг-фермы, насчитывающей более 850 устройств. Объект располагался в заброшенном помещении вблизи города Асбеста, где осуществлялось незаконное потребление электроэнергии в промышленных масштабах.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники организовали скрытое подключение к электросетям, что позволило им в течение длительного времени использовать энергоресурсы без учёта и оплаты. Предварительный анализ показал, что ущерб, нанесённый энергетической компании, исчисляется миллионами рублей. Подобные инциденты не только приводят к финансовым потерям для поставщиков электроэнергии, но и создают риски перегрузок и аварий в электросетях, что может негативно сказаться на стабильности энергоснабжения добросовестных потребителей.

Обнаруженная ферма состояла из сотен ASIC-майнеров и GPU-установок, предназначенных для добычи криптовалют. Оборудование было размещено в условиях, не соответствующих нормам безопасности, что также представляло угрозу пожара. В настоящее время проводится расследование для установления всех причастных лиц и определения точного размера причинённого ущерба. По факту инцидента будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Это не первый случай выявления крупных нелегальных майнинг-ферм на территории России. В последние годы правоохранительные органы и энергетические компании активно борются с подобными явлениями, усиливая контроль за потреблением электроэнергии и выявляя незаконные подключения. Рост популярности криптовалют и стремление к получению быстрой прибыли подталкивают некоторых граждан к организации майнинга без соблюдения правовых норм и технических требований.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?

Обнаружение и ликвидация таких крупных нелегальных ферм является чётким сигналом о том, что регуляторные органы и энергетические компании в России усиливают борьбу с незаконным майнингом. Для майнеров в РФ и СНГ это означает повышенные риски при попытке организации добычи криптовалют без официального оформления и соблюдения всех норм. Использование нелегальных подключений к электросетям чревато не только крупными штрафами и возмещением ущерба, но и уголовной ответственностью. Легализация майнинговой деятельности, получение всех необходимых разрешений и заключение договоров с поставщиками электроэнергии становятся критически важными для обеспечения безопасности и стабильности бизнеса в долгосрочной перспективе. Майнерам следует внимательно изучать местное законодательство и работать исключительно в правовом поле, чтобы избежать серьёзных последствий.