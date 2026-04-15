Alibaba прекратила бесплатный доступ к Qwen Code

Китайский технологический гигант Alibaba объявил о прекращении предоставления бесплатного доступа к своему инструменту для генерации кода Qwen Code. Это решение последовало за аналогичными действиями других китайских компаний, что вызывает вопросы о долгосрочной приверженности разработчиков из КНР принципам открытого исходного кода.

Qwen Code является частью семейства моделей искусственного интеллекта Qwen, разработанных Alibaba Cloud. Эти модели предназначены для различных задач, включая генерацию текста, изображений и, в данном случае, программного кода. Изначально Alibaba позиционировала Qwen Code как доступный инструмент, что способствовало его быстрому распространению среди разработчиков, особенно в сообществе открытого исходного кода. Бесплатный уровень позволял пользователям экспериментировать с возможностями ИИ для кодинга без значительных финансовых вложений, что было особенно ценно для стартапов и индивидуальных разработчиков.

Однако, как и в случае с другими платформами, предоставляющими ИИ-сервисы, поддержание бесплатного доступа требует значительных вычислительных ресурсов и инвестиций. Решение Alibaba может быть обусловлено несколькими факторами: стремлением монетизировать свои передовые разработки в области ИИ, необходимостью оптимизации затрат на инфраструктуру или изменением стратегического курса в отношении распространения своих технологий. Подобные шаги ранее предпринимали и другие компании, например, MiniMax, что указывает на общую тенденцию среди китайских технологических фирм пересматривать свои модели предоставления услуг.

Прекращение бесплатного доступа к Qwen Code может оказать заметное влияние на сообщество разработчиков, особенно тех, кто полагался на этот инструмент для своих проектов. Это также поднимает более широкий вопрос о надежности и устойчивости бесплатных ИИ-сервисов, предоставляемых крупными корпорациями. Для многих разработчиков, особенно в условиях ограниченного бюджета, доступ к мощным инструментам генерации кода является критически важным. Теперь им придется либо искать альтернативные бесплатные решения, либо переходить на платные тарифы, что может замедлить инновации в некоторых областях.

Что это значит для криптосообщества и майнеров из РФ/СНГ?

Хотя новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она отражает общие тенденции в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Разработка и оптимизация программного обеспечения, в том числе для майнинга и блокчейн-проектов, все чаще использует ИИ-инструменты для ускорения процесса и повышения эффективности. Если бесплатные и доступные ИИ-решения становятся платными или менее доступными, это может увеличить порог входа для небольших команд и индивидуальных разработчиков в России и СНГ, работающих над инновационными криптопроектами или оптимизацией майнингового ПО. Майнерам, использующим специализированное ПО, следует учитывать, что зависимость от сторонних бесплатных инструментов может быть рискованной в долгосрочной перспективе, и всегда стоит иметь запасные варианты или быть готовым к переходу на платные аналоги.