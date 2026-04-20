Британская инвесткомпания Reabold Resources подтвердила планы по майнингу биткоина

Британская инвестиционная компания Reabold Resources, специализирующаяся на нефтегазовых проектах, подтвердила свои планы по использованию природного газа для добычи биткоина. Это заявление последовало в ответ на критику, связанную с экологическими аспектами и целесообразностью проекта. Компания намерена развернуть малую газовую электростанцию на новом месторождении West Newton в графстве Йоркшир, Англия, чтобы обеспечить энергией майнинговые установки.

Представители Reabold Resources подчеркнули, что данный проект является пилотным и призван продемонстрировать потенциал использования газа для энергоснабжения более крупных центров обработки данных и промышленных объектов в будущем. Компания получила лицензию на разработку сланцевого месторождения, запасы которого оцениваются до 8 миллионов кубометров газа. По расчетам The Telegraph, этого объема достаточно для удовлетворения примерно 10% потребностей Великобритании на «долгие годы» и теоретически позволяет добыть до 50 000 BTC.

Обеспокоенность общественности и ответ компании

Планы Reabold Resources вызвали значительную обеспокоенность у экологических организаций, особенно из-за использования технологии гидроразрыва пласта. Лорейн Инглис, лидер одной из природозащитных групп, заявила: «Использование этого газа для майнинга биткоина не обеспечивает энергетическую безопасность и не приносит реальной пользы обществу, а является преднамеренным сжиганием ископаемого топлива для одной из самого энергоемкого и социально сомнительного вида деятельности в условиях высоких коммунальных счетов и невыполнения климатических целей».

В ответ на критику, в том числе статью в The Telegraph, Reabold Resources заверила в своей приверженности энергетической безопасности Великобритании, особенно «в условиях значительной геополитической неопределенности». Со-CEO компании, Сачин Оза, отметил: «Частное газоснабжение позволит нам относительно недорого содержать майнинг-ферму. Первоначально она поможет финансировать дальнейшее развитие месторождения и подтвердить жизнеспособность концепции, а значит — стать предшественницей гораздо более крупного ЦОД».

Несмотря на текущие сложности на рынке майнинга, включая снижение рентабельности и активную диверсификацию участников в сферу искусственного интеллекта, Reabold Resources продолжает двигаться в выбранном направлении. Ник Хансен, CEO Luxor, выразил опасения относительно будущего безопасности сети биткоина, оценив уровень тревоги для отрасли в «шесть-семь баллов» из-за отсутствия «позитивных факторов, способствующих дальнейшим инвестициям в новые майнинговые предприятия».

Однако британские журналисты, анализируя прошлую деятельность Reabold Resources, предполагают, что компания, вероятно, выгодно продаст месторождение после получения всех необходимых разрешений на добычу газа и строительство дата-центров.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Эта новость демонстрирует продолжающийся поиск инновационных решений для энергоснабжения майнинга биткоина, особенно в условиях растущего внимания к устойчивости и экологичности. Использование попутного или труднодоступного газа для генерации электроэнергии может стать одним из путей снижения операционных затрат и углеродного следа. Для майнеров из России и стран СНГ, где также существуют значительные запасы природного газа, это может служить примером потенциальной бизнес-модели, позволяющей эффективно использовать местные ресурсы и снижать зависимость от централизованных энергосетей.

Практический вывод для майнеров заключается в том, что диверсификация источников энергии и поиск экономически выгодных решений остаются ключевыми факторами успеха. В условиях нестабильности цен на электроэнергию и растущей конкуренции, проекты, подобные Reabold Resources, подчеркивают важность интеграции майнинга с производством энергии на местах. Это может включать использование газа, гидроэнергии или других возобновляемых источников, что не только повысит рентабельность, но и укрепит устойчивость майнинговых операций к внешним шокам.