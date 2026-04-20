Криптовалютные фонды привлекли $1.37 млрд, восстанавливаясь после спада

Криптовалютные инвестиционные продукты за неделю до 17 апреля привлекли $1.37 млрд, что стало лучшим результатом с января. Лидерами стали фонды на базе Bitcoin и Ethereum, демонстрируя восстановление интереса инвесторов.

Значительный приток капитала в криптофонды

За неделю, завершившуюся 17 апреля, криптовалютные инвестиционные фонды зафиксировали чистый приток капитала в размере $1.37 млрд. Этот показатель стал наиболее значительным со второй половины января, свидетельствуя о восстановлении интереса инвесторов к цифровым активам. Основную долю притока обеспечили спотовые биржевые фонды (ETF) на Bitcoin и Ethereum, аккумулировавшие $1.27 млрд.

Общий объем инвестиций в пять ключевых криптовалютных продуктов, включая инструменты на базе XRP, Solana и Chainlink, увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущей торговой неделей. Это подчеркивает растущую диверсификацию портфелей инвесторов, выходящих за рамки двух крупнейших криптовалют.

Восстановление рынка после квартального спада

Текущий приток средств свидетельствует о восстановлении рынка после непростого первого квартала. Ранее активы Bitcoin-фондов сократились почти на 35%, упав с рекордных $128 млрд в январе до $83.40 млрд к концу февраля. Фонды на базе Ethereum также пережили значительное снижение капитализации, потеряв 46% за аналогичный период.

Однако свежие вливания капитала позволили общей стоимости чистых активов Bitcoin-фондов вновь превысить отметку в $100 млрд. Позитивная динамика для Bitcoin-продуктов продолжается уже третью неделю подряд, а Ethereum-фонды демонстрируют рост вторую неделю кряду, что указывает на устойчивое восстановление доверия инвесторов.

Альтернативные криптовалюты привлекают внимание

Восстановление затронуло не только ведущие криптовалюты. Фонды на базе XRP привлекли $55.39 млн, практически повторив пиковые значения начала года. Инструменты, ориентированные на Solana, получили $35.17 млн, прервав трехнедельную череду оттоков. Продукты Chainlink также показали значительный результат, привлекая $5.30 млн, что стало их крупнейшим притоком с момента запуска. Примечательно, что фонды LINK не фиксировали отрицательного баланса ни на одной неделе с начала своего существования.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Значительный приток капитала в криптовалютные фонды, особенно в условиях геополитической нестабильности, подчеркивает роль цифровых активов как потенциального убежища или инструмента диверсификации. Для инвесторов из России и СНГ это может указывать на сохраняющийся интерес институциональных игроков к криптовалютам, что потенциально может стабилизировать или даже подтолкнуть рынок вверх в долгосрочной перспективе, несмотря на локальные колебания.

В контексте майнинга, увеличение инвестиций в криптоактивы может способствовать росту их стоимости, делая майнинг более прибыльным. Однако, геополитические риски, упомянутые в контексте притока капитала, также могут влиять на доступность оборудования, стоимость электроэнергии и общее регулирование отрасли в регионе. Майнерам из РФ и СНГ важно учитывать, что глобальные тренды притока капитала могут не всегда напрямую коррелировать с локальными условиями, где регулирование и инфраструктурные ограничения играют ключевую роль. Тем не менее, общая позитивная динамика на рынке ETF может служить индикатором долгосрочного бычьего настроения, что благоприятно для всех участников криптоиндустрии.

Частые вопросы

Какой объем инвестиций привлекли криптофонды за последнюю неделю?
За неделю, завершившуюся 17 апреля, криптовалютные инвестиционные фонды привлекли $1.37 млрд чистого капитала, что является лучшим результатом с января.
Какие криптовалюты показали наибольший приток средств?
Основной приток капитала пришелся на фонды Bitcoin ($996.38 млн) и Ethereum ($275.83 млн). Значительные инвестиции также получили фонды XRP, Solana и Chainlink.
Что это означает для майнеров из РФ и СНГ?
Увеличение инвестиций в криптоактивы может способствовать росту их стоимости, повышая прибыльность майнинга. Однако майнерам следует учитывать влияние геополитических рисков на доступность оборудования и местное регулирование.

