Криптовалютные инвестиционные продукты за неделю до 17 апреля привлекли $1.37 млрд, что стало лучшим результатом с января. Лидерами стали фонды на базе Bitcoin и Ethereum, демонстрируя восстановление интереса инвесторов.

Значительный приток капитала в криптофонды

За неделю, завершившуюся 17 апреля, криптовалютные инвестиционные фонды зафиксировали чистый приток капитала в размере $1.37 млрд. Этот показатель стал наиболее значительным со второй половины января, свидетельствуя о восстановлении интереса инвесторов к цифровым активам. Основную долю притока обеспечили спотовые биржевые фонды (ETF) на Bitcoin и Ethereum, аккумулировавшие $1.27 млрд.

Общий объем инвестиций в пять ключевых криптовалютных продуктов, включая инструменты на базе XRP, Solana и Chainlink, увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущей торговой неделей. Это подчеркивает растущую диверсификацию портфелей инвесторов, выходящих за рамки двух крупнейших криптовалют.

Восстановление рынка после квартального спада

Текущий приток средств свидетельствует о восстановлении рынка после непростого первого квартала. Ранее активы Bitcoin-фондов сократились почти на 35%, упав с рекордных $128 млрд в январе до $83.40 млрд к концу февраля. Фонды на базе Ethereum также пережили значительное снижение капитализации, потеряв 46% за аналогичный период.

Однако свежие вливания капитала позволили общей стоимости чистых активов Bitcoin-фондов вновь превысить отметку в $100 млрд. Позитивная динамика для Bitcoin-продуктов продолжается уже третью неделю подряд, а Ethereum-фонды демонстрируют рост вторую неделю кряду, что указывает на устойчивое восстановление доверия инвесторов.

Альтернативные криптовалюты привлекают внимание

Восстановление затронуло не только ведущие криптовалюты. Фонды на базе XRP привлекли $55.39 млн, практически повторив пиковые значения начала года. Инструменты, ориентированные на Solana, получили $35.17 млн, прервав трехнедельную череду оттоков. Продукты Chainlink также показали значительный результат, привлекая $5.30 млн, что стало их крупнейшим притоком с момента запуска. Примечательно, что фонды LINK не фиксировали отрицательного баланса ни на одной неделе с начала своего существования.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Значительный приток капитала в криптовалютные фонды, особенно в условиях геополитической нестабильности, подчеркивает роль цифровых активов как потенциального убежища или инструмента диверсификации. Для инвесторов из России и СНГ это может указывать на сохраняющийся интерес институциональных игроков к криптовалютам, что потенциально может стабилизировать или даже подтолкнуть рынок вверх в долгосрочной перспективе, несмотря на локальные колебания.

В контексте майнинга, увеличение инвестиций в криптоактивы может способствовать росту их стоимости, делая майнинг более прибыльным. Однако, геополитические риски, упомянутые в контексте притока капитала, также могут влиять на доступность оборудования, стоимость электроэнергии и общее регулирование отрасли в регионе. Майнерам из РФ и СНГ важно учитывать, что глобальные тренды притока капитала могут не всегда напрямую коррелировать с локальными условиями, где регулирование и инфраструктурные ограничения играют ключевую роль. Тем не менее, общая позитивная динамика на рынке ETF может служить индикатором долгосрочного бычьего настроения, что благоприятно для всех участников криптоиндустрии.