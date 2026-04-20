Приток почти $1 млрд в биткоин-ETF и рост ликвидности стейблкоинов указывают на устойчивый институциональный спрос, который сдерживает коррекцию рынка.

Биткоин продолжает удерживать позиции вблизи отметки $75 тыс., несмотря на геополитическую напряжённость в регионе Ормузского пролива. Ключевым фактором поддержки крипторынка стал устойчивый спрос на биржевые фонды (ETF), связанные с первой криптовалютой. За последние дни приток средств в такие ETF составил почти $1 млрд, что свидетельствует о сохраняющемся интересе институциональных инвесторов.

Помимо этого, аналитики отмечают рост ликвидности стейблкоинов, что также способствует стабилизации рынка. Увеличение объёмов стейблкоинов, таких как USDT и USDC, указывает на готовность участников рынка к активным операциям, что снижает вероятность резких ценовых колебаний.

Эксперты подчёркивают, что текущая ситуация на рынке биткоина характеризуется «хрупким равновесием». С одной стороны, геополитические риски и общая неопределённость могут оказывать давление на курс криптовалюты. С другой стороны, институциональный спрос через ETF и рост ликвидности создают мощный буфер, который сдерживает потенциальные коррекции.

Что это значит? Для российских инвесторов и майнеров текущая ситуация может быть благоприятной. Устойчивый спрос на биткоин со стороны крупных игроков через ETF поддерживает курс криптовалюты, что снижает риски резких падений. Однако важно учитывать геополитические факторы, которые могут повлиять на рынок в ближайшее время.