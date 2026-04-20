Социальные сети и публичные заявления бывшего президента США Дональда Трампа неоднократно оказывали заметное влияние на курс биткоина. Согласно анализу CoinDesk, в пяти случаях его высказывания вызывали колебания стоимости первой криптовалюты в пределах 5-12%. Эти события подчеркивают, насколько политические заявления могут влиять на крипторынок, стирая границы между политикой и рыночной манипуляцией.

Одним из наиболее ярких примеров стал твит Трампа в июле 2019 года, где он раскритиковал биткоин и другие криптовалюты, назвав их «неустойчивыми» и основанными на «воздухе». Это заявление вызвало падение курса BTC на 7% в течение нескольких часов. Однако уже через несколько дней, когда Трамп заявил о возможности регулирования криптовалют на федеральном уровне, рынок отреагировал ростом на 5%.

Еще один случай произошел в октябре 2020 года, когда Трамп в интервью CNBC заявил, что США должны «освоить» технологию блокчейн, чтобы сохранить лидерство в мировой экономике. Это высказывание вызвало резкий скачок курса биткоина на 12%, так как инвесторы восприняли его как сигнал о возможной поддержке криптоиндустрии со стороны администрации.

Аналитики отмечают, что влияние Трампа на крипторынок связано не только с его статусом, но и с его активным использованием социальных сетей для коммуникации с аудиторией. Его твиты часто становятся триггерами для резких изменений на рынке, что вызывает вопросы о возможной манипуляции ценами.

Что это значит? Для российских инвесторов и майнеров такие события подчеркивают важность отслеживания политических новостей, особенно из США. Заявления ключевых фигур могут как стимулировать рост крипторынка, так и вызывать его коррекцию. В условиях высокой волатильности важно учитывать эти факторы при принятии инвестиционных решений.