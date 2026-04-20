Мария Лебедева Редактор по DeFi и технологиям

Облачная платформа Vercel, популярная среди криптопроектов для размещения пользовательских интерфейсов, стала жертвой сложной кибератаки. По словам генерального директора компании Гийомаомы, злоумышленники использовали технологии искусственного интеллекта для взлома системы.

Инцидент привёл к компрометации данных некоторых клиентов платформы. Хотя точное количество пострадавших не уточняется, известно, что Vercel используется многими криптопроектами для хостинга своих веб-интерфейсов.

«Это была высокоизощрённая атака с использованием передовых технологий, включая ИИ», — заявил Гийомома. Он подчеркнул, что команда компании оперативно отреагировала на инцидент и предприняла все необходимые меры для защиты пользователей.

Vercel является ключевым инструментом для многих криптопроектов, предоставляя инфраструктуру для размещения пользовательских интерфейсов. Взлом подобной платформы может иметь серьёзные последствия для безопасности криптоэкосистемы.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ этот инцидент служит напоминанием о важности кибербезопасности в криптосфере. Рекомендуется регулярно обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов на подобных платформах.