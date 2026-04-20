Квантовая угроза: Bitcoin и Ethereum выбирают разные стратегии защиты

Потенциальная угроза со стороны квантовых компьютеров, способных взломать современные криптографические алгоритмы, заставляет разработчиков Bitcoin и Ethereum искать пути укрепления безопасности своих сетей. Однако подходы двух крупнейших блокчейнов к решению этой проблемы существенно различаются, отражая их фундаментальные архитектурные и философские особенности.

Квантовые компьютеры, обладающие беспрецедентной вычислительной мощностью, теоретически способны взломать криптографию с открытым ключом, которая лежит в основе безопасности большинства современных блокчейнов, включая Bitcoin и Ethereum. Основная уязвимость связана с алгоритмом Шора, который может эффективно декомпозировать большие числа, используемые в алгоритмах цифровой подписи, таких как ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Это означает, что злоумышленник с достаточно мощным квантовым компьютером потенциально мог бы сгенерировать приватный ключ из публичного адреса, получив доступ к средствам.

Для Bitcoin, который использует ECDSA, основной риск возникает при повторном использовании адресов. Если пользователь отправляет средства с адреса, публичный ключ которого уже раскрыт в транзакции, квантовый компьютер может быть использован для вычисления приватного ключа до того, как транзакция будет подтверждена. Однако, если адреса используются только один раз (что является хорошей практикой), публичный ключ раскрывается только после подтверждения транзакции, что значительно снижает окно для атаки. Разработчики Bitcoin рассматривают возможность внедрения постквантовых криптографических алгоритмов, но пока не видят острой необходимости в срочных изменениях, отдавая предпочтение проверенным и консервативным решениям. Это соответствует общей философии Bitcoin, ориентированной на максимальную стабильность и минимальные изменения в протоколе.

Ethereum, в свою очередь, также использует ECDSA, но его экосистема более сложна и динамична, с активным развитием смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Это создает дополнительные векторы атаки и усложняет внедрение новых криптографических стандартов. Разработчики Ethereum активно исследуют различные постквантовые криптографические решения, включая схемы на основе решеток и хеш-основанные подписи, такие как Lamport Signatures или XMSS. В отличие от Bitcoin, Ethereum может быть более склонен к внедрению радикальных изменений, учитывая его более гибкую архитектуру и постоянное стремление к инновациям. Кроме того, переход на Proof-of-Stake (PoS) и дальнейшие обновления протокола, такие как EIP-4844 (Proto-Danksharding), показывают готовность сети к масштабным изменениям.

Обе сети сталкиваются с дилеммой: внедрение новых, ещё не до конца проверенных постквантовых алгоритмов может привнести свои собственные уязвимости, тогда как промедление увеличивает риск в будущем. Международные организации, такие как Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), активно работают над стандартизацией постквантовой криптографии, что может стать ориентиром для блокчейн-сообщества. Пока же, для пользователей, лучшей практикой остается использование новых адресов для каждой транзакции и хранение средств на аппаратных кошельках, которые предлагают дополнительный уровень безопасности.

Что это значит

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, потенциальная квантовая угроза является долгосрочным, но важным фактором. Хотя непосредственной опасности нет, понимание стратегий защиты Bitcoin и Ethereum помогает оценить устойчивость активов в перспективе. Майнерам Bitcoin стоит помнить, что безопасность сети в первую очередь зависит от децентрализации и вычислительной мощности, а не от криптографических изменений. Инвесторам важно следить за развитием постквантовых стандартов и обновлениями протоколов, так как успешное внедрение новых криптографических решений укрепит долгосрочную безопасность их инвестиций. В случае с ASIC-майнингом, это не влияет напрямую на эффективность оборудования, но подчеркивает важность выбора надежных и долговечных активов для добычи.