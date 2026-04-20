Платформа Vercel, используемая многими Web3-проектами, подверглась кибератаке. Злоумышленники получили доступ к внутренним системам через скомпрометированную учетную запись сотрудника. Это ставит под угрозу конфиденциальные данные, хранимые в переменных окружения, и требует немедленных действий от разработчиков.

Инцидент безопасности в Vercel: Подробности и масштаб

19 апреля 2026 года компания Vercel, крупный поставщик веб-инфраструктуры, объявила о киберинциденте, который затронул ограниченное число её клиентов. Несмотря на заверения компании об ограниченности ущерба, произошедшее вызывает серьёзную обеспокоенность в сообществе Web3, поскольку множество проектов из этой сферы активно используют платформу Vercel для размещения своих фронтенд-приложений.

Согласно официальному заявлению Vercel, злоумышленники смогли проникнуть во внутренние системы компании, используя скомпрометированную учётную запись Google Workspace одного из сотрудников. Устройство этого сотрудника было взломано после утечки данных в сервисе Context.ai. Получив контроль над учётной записью Google Workspace через OAuth-токен, хакеры затем получили доступ к внутренним системам Vercel и части переменных окружения. При этом, как утверждает Vercel, инцидент не затронул среды, помеченные как конфиденциальные.

Компания охарактеризовала атаку как тщательно спланированную и изощрённую. Vercel активно сотрудничает с экспертами по кибербезопасности и представителями Context.ai для точной оценки масштаба инцидента и устранения его последствий. Хотя Vercel утверждает, что взлом коснулся лишь «ограниченной группы клиентов», с которыми уже связались, компания настоятельно рекомендовала всем пользователям отслеживать подозрительную активность, заменить переменные окружения, содержащие чувствительные данные, и провести проверку последних развёртываний.

Контекст и возможные последствия для Web3

Независимый разработчик Тео Браун, ссылаясь на собственные источники, предположил, что взлом затронул преимущественно те среды Vercel, которые связаны с Linear и GitHub. Он также высказал мнение, что аналогичная схема могла быть использована для атак на другие организации. В то же время, на портале BreachForums появился продавец под ником ShinyHunters, предложивший базу внутренних данных Vercel за 2 миллиона долларов. Предполагается, что архив содержит ключи доступа, исходный код, записи баз данных и внутренние учётные данные для развёртывания, включая токены npm и GitHub. Однако группировка ShinyHunters впоследствии опровергла свою причастность к взлому, а продавец, выдающий себя за её члена, заявил, что предложил Vercel выкупить данные за 2 миллиона долларов. На момент публикации Vercel не подтвердила и не опровергла эти сведения.

Инфраструктура Vercel широко используется для хостинга фронтенда — пользовательского интерфейса приложений и решений. Это крупная платформа, услугами которой пользуются не только криптовалютные проекты, но и множество других IT-сервисов. Если какой-либо из этих сервисов хранил приватные RPC-эндпоинты, API-ключи сторонних сервисов или другие секреты, например, связанные с криптокошельками, в переменных окружения, не помеченных как конфиденциальные, такие данные могли оказаться под угрозой компрометации.

В качестве реакции на инцидент, платформа Orca из экосистемы Solana уже объявила о ротации всех секретов и учётных данных для развёртывания, поскольку её фронтенд размещён на инфраструктуре Vercel. Команда Orca подчеркнула, что протокол на блокчейне и средства пользователей не пострадали. Аналогичные действия предпринял проект Yearn Finance. Команда Obsidian Finance также прокомментировала ситуацию, порекомендовав срочно вывести средства и отменить разрешения, если горячий кошелёк когда-либо взаимодействовал со средами Vercel.

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ и майнеров?

Данный инцидент в очередной раз подчёркивает уязвимость фронтенда как потенциальной точки входа для злоумышленников. Для пользователей и разработчиков из России и СНГ, активно участвующих в Web3-пространстве, это означает необходимость усиления мер безопасности. Если вы используете Vercel для своих проектов, крайне важно немедленно провести аудит всех переменных окружения, особенно тех, что содержат чувствительные данные, и при необходимости их заменить. Рекомендуется также проверить логи на предмет подозрительной активности и обновить все ключи доступа и токены.

Для майнеров, особенно тех, кто использует различные Web3-инструменты для мониторинга или управления своими фермами, важно убедиться, что используемые ими сервисы не подверглись компрометации. Хотя прямая угроза для ASIC-майнинга или оборудования отсутствует, косвенные риски могут возникнуть, если учётные данные для доступа к пулам или кошелькам хранились в скомпрометированных фронтенд-приложениях. Всегда используйте двухфакторную аутентификацию и храните приватные ключи в максимально защищённых условиях, не доверяя их сторонним сервисам, если это не абсолютно необходимо.