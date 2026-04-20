Компания Vercel, предоставляющая облачные хостинговые услуги, подтвердила факт взлома своей системы. Инцидент стал известен после того, как участник одного из хакерских форумов выставил на продажу данные компании за $2 млн.

По словам представителей Vercel, атака была ограниченной, и злоумышленникам удалось получить доступ лишь к части пользовательской информации. Тем не менее, компания уже начала расследование и предпринимает меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Vercel заявила, что работает над усилением безопасности своих систем и рекомендует пользователям изменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Компания также обещает предоставить более подробную информацию о масштабах утечки и её последствиях.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? В первую очередь, важно убедиться, что ваши данные не были скомпрометированы. Если вы используете сервисы Vercel, рекомендуется немедленно изменить пароли и включить дополнительные меры безопасности.