Coinbase тестирует AI-агентов для Slack и электронной почты

Криптовалютная биржа Coinbase начала тестирование искусственных интеллектуальных агентов, которые интегрируются в корпоративные коммуникационные платформы, такие как Slack и электронная почта. Этот шаг направлен на автоматизацию рутинных задач и повышение эффективности работы сотрудников.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что AI-агенты в ближайшем будущем будут выполнять больше транзакций на блокчейне, чем люди, и даже превзойдут по численности сотрудников компании. «Мы видим огромный потенциал в использовании искусственного интеллекта для оптимизации внутренних процессов», — отметил Армстронг.

Новые AI-агенты способны автоматически отвечать на запросы сотрудников, обрабатывать данные и даже принимать решения на основе предварительно заданных алгоритмов. Это позволяет сократить время на выполнение задач и минимизировать человеческие ошибки.

Coinbase уже внедрила двух AI-агентов, которые работают в тестовом режиме. Первый агент отвечает за обработку входящих сообщений в Slack, а второй занимается сортировкой и ответами на электронные письма. Оба агента используют машинное обучение для улучшения своей работы с течением времени.

Что это значит для рынка криптовалют? Внедрение AI-агентов в Coinbase может стать трендом для других криптобирж и финансовых компаний. Это не только повысит эффективность работы, но и ускорит процессы обработки транзакций, что положительно скажется на пользовательском опыте. Для России и СНГ это также может стать сигналом к развитию подобных технологий в локальных криптопроектах.