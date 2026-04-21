Великобритания планирует унифицировать правила платежей для стейблкоинов и токенизированных депозитов

Казначейство Великобритании (HM Treasury) выступило с инициативой по унификации правил платежей, охватывающих традиционные финансовые услуги, стейблкоины и токенизированные депозиты. Предложение было озвучено в рамках Fintech Week, проходящей в Лондоне.

Новый подход направлен на создание единой нормативной базы для различных типов платежных систем. Это позволит упростить регулирование и обеспечить равные условия для всех участников рынка, включая традиционные банки и компании, работающие с цифровыми активами.

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, и токенизированные депозиты, представляющие собой цифровые версии банковских вкладов, становятся все более популярными инструментами в финансовой сфере. Однако их регулирование до сих пор оставалось фрагментированным, что создавало неопределенность для бизнеса и инвесторов.

Предложение HM Treasury включает в себя разработку новых стандартов для обеспечения безопасности и прозрачности операций с цифровыми активами. Это также предполагает внедрение механизмов защиты прав потребителей и предотвращения финансовых преступлений.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ это означает, что Великобритания продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих центров развития финтеха и блокчейн-технологий. Унификация правил может стать примером для других стран, стремящихся создать благоприятную среду для инноваций в финансовой сфере.

Частые вопросы

Что предложило Казначейство Великобритании?
Казначейство Великобритании предложило унифицировать правила платежей для традиционных услуг, стейблкоинов и токенизированных депозитов.
Почему это важно?
Это важно, так как создает единую нормативную базу для различных платежных систем, упрощая регулирование и обеспечивая равные условия для всех участников рынка.
Как это повлияет на пользователей из России и СНГ?
Это может стать примером для других стран, стремящихся создать благоприятную среду для инноваций в финансовой сфере, включая Россию и СНГ.

