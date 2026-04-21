Налоговая служба Южной Кореи (NTS) активно ищет подрядчика для создания передовой системы мониторинга криптовалютных операций. Основная цель этой инициативы — выявление случаев уклонения от уплаты налогов и повышение эффективности сбора налогов с цифровых активов. Запуск тендера на разработку специализированного программного обеспечения, использующего искусственный интеллект, свидетельствует о серьезных намерениях южнокорейских властей усилить контроль над крипторынком.

Согласно официальной информации, опубликованной на портале государственных закупок, NTS планирует потратить на этот проект около 500 миллионов южнокорейских вон, что эквивалентно примерно 360 тысячам долларов США. Предполагается, что новая система будет способна анализировать данные о транзакциях с криптовалютами, выявлять подозрительные паттерны и связывать их с конкретными налогоплательщиками. Это позволит налоговым органам более точно оценивать налогооблагаемую базу и пресекать незаконные операции.

Внедрение такой системы является логичным шагом в условиях растущей популярности криптовалют и увеличения объемов операций с ними. Многие страны сталкиваются с проблемой налогообложения цифровых активов, поскольку их децентрализованный и трансграничный характер затрудняет традиционные методы контроля. Южная Корея, известная своим активным участием в криптоиндустрии, стремится быть в авангарде регулирования, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость налогообобложения.

Ожидается, что новая платформа будет интегрирована с существующими базами данных NTS, что позволит сопоставлять информацию о криптовалютных операциях с данными о доходах и активах граждан. Использование искусственного интеллекта позволит автоматизировать процесс анализа огромных массивов данных, что значительно повысит оперативность и точность выявления потенциальных нарушений. Это также снизит нагрузку на человеческие ресурсы налоговой службы, позволяя им сосредоточиться на более сложных случаях.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров из РФ/СНГ?

Для участников крипторынка, особенно для тех, кто ведет деятельность в Южной Корее или взаимодействует с южнокорейскими платформами, это означает усиление контроля и повышение требований к налоговой дисциплине. Внедрение ИИ-систем значительно усложнит попытки уклонения от уплаты налогов, поскольку алгоритмы смогут выявлять даже скрытые связи и транзакции. Майнерам и инвесторам из России и СНГ, работающим с южнокорейскими биржами или сервисами, следует учитывать эти изменения и быть готовыми к возможному запросу информации о своих операциях.

Хотя данная инициатива напрямую касается Южной Кореи, она задает тренд, который могут перенять и другие страны. Многие государства, включая Россию, активно изучают опыт зарубежных коллег в сфере регулирования криптовалют. Появление подобных ИИ-систем в одной из ведущих экономик Азии может стать прецедентом для других юрисдикций, что приведет к ужесточению налогового контроля над криптоактивами по всему миру. Это подчеркивает важность соблюдения налогового законодательства и прозрачности операций для всех участников крипторынка, независимо от их географического положения.