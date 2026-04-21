39 ведущих финансовых компаний Европы обратились к регуляторам с призывом ускорить внедрение пилотного режима для технологии распределенного реестра (DLT). Они настаивают на отделении DLT-пилота от более обширного пакета финансовых законов, чтобы обеспечить его оперативное обновление и способствовать формированию реальных рынков на базе блокчейна. Это позволит быстрее тестировать инновации в условиях регулируемой среды.

Финансовые гиганты ЕС требуют ускорить блокчейн-пилот

Группа из 39 крупнейших финансовых компаний Европы, включая такие известные имена, как Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Societe Generale и UBS, обратилась к европейским регуляторам с настоятельным призывом ускорить внедрение пилотного режима для технологии распределенного реестра (DLT). Их основное требование заключается в том, чтобы отделить DLT-пилот от более обширного пакета из 18 финансовых законов, который в настоящее время находится на рассмотрении. По мнению компаний, такой подход позволит значительно сократить бюрократические процедуры, обеспечить оперативное обновление правил и, как следствие, способствовать более быстрому формированию реальных рынков на базе блокчейна.

Инициатива направлена на создание гибкой регуляторной среды, которая позволит финансовым учреждениям эффективно тестировать и внедрять инновационные решения на основе блокчейна, не дожидаясь длительного процесса согласования всего пакета законодательных актов. Представители индустрии подчеркивают, что текущая медлительность в принятии решений тормозит развитие европейского крипторынка и снижает его конкурентоспособность по сравнению с другими юрисдикциями.

Контекст и цели DLT-пилота

Пилотный режим DLT, разработанный Европейской комиссией, призван предоставить регулируемую «песочницу» для тестирования использования технологии распределенного реестра в традиционных финансовых услугах. Это включает в себя выпуск, торговлю и расчеты по токенизированным ценным бумагам, а также другие инновационные применения. Основная цель пилота – оценить потенциал DLT для повышения эффективности, прозрачности и безопасности финансовых операций, а также выявить возможные риски и выработать адекватные регуляторные подходы.

Компании, подписавшие обращение, выразили обеспокоенность тем, что привязка DLT-пилота к более широкому законодательному пакету, известному как «Цифровой финансовый пакет» (Digital Finance Package), может привести к значительным задержкам. Этот пакет охватывает широкий спектр вопросов, от регулирования криптовалют (MiCA) до цифровой операционной устойчивости (DORA), и его принятие требует сложного межведомственного согласования и длительных обсуждений между странами-членами ЕС. Отделение DLT-пилота позволит ему развиваться автономно, реагируя на быстро меняющиеся технологические и рыночные условия.

Преимущества ускоренного внедрения

Ускоренное внедрение DLT-пилота, по мнению финансовых компаний, принесет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это позволит европейским компаниям быстрее осваивать новые технологии и создавать конкурентоспособные продукты и услуги на глобальном уровне. Во-вторых, это обеспечит большую ясность и предсказуемость для участников рынка, стимулируя инвестиции в блокчейн-инфраструктуру и инновации. В-третьих, это даст регуляторам возможность получать ценный практический опыт и корректировать правила на основе реальных данных, а не только теоретических предположений.

«Мы призываем к созданию гибкого и адаптивного регуляторного фреймворка, который позволит Европе оставаться в авангарде финансовых инноваций», — говорится в совместном заявлении компаний. Они подчеркивают, что текущая ситуация требует оперативных решений для предотвращения отставания европейского рынка от других мировых центров, активно развивающих блокчейн-технологии.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российского и СНГ рынков, а также для майнеров, развитие регуляторной среды в ЕС имеет косвенное, но важное значение. Успешное внедрение DLT-пилота в Европе может послужить прецедентом и моделью для других юрисдикций, включая страны СНГ, при разработке собственного законодательства в области блокчейна и токенизированных активов. Позитивный опыт ЕС в создании регулируемых рынков для цифровых активов может способствовать более быстрому принятию аналогичных решений в России и других странах региона, где регулирование крипторынка пока находится на ранних стадиях.

Хотя напрямую это не влияет на деятельность майнеров ASIC, косвенно развитие токенизированных активов и блокчейн-инфраструктуры в традиционных финансах увеличивает общий спрос на вычислительные мощности и, в долгосрочной перспективе, может способствовать росту капитализации крипторынка. Майнерам из РФ/СНГ важно отслеживать глобальные тенденции в регулировании, поскольку они формируют будущее всей криптоиндустрии, влияя на ликвидность, объемы торгов и инвестиционную привлекательность цифровых активов.