Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин объявила о незаконной деятельности семи криптоплатформ, включая dYdX и Aevo.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выступила с официальным заявлением, в котором объявила о незаконной деятельности семи криптоплатформ на территории страны. Среди них — децентрализованная торговая платформа dYdX, а также Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium. Все они не зарегистрированы в ведомстве и не имеют необходимых лицензий для осуществления своей деятельности.

Согласно заявлению SEC, работа этих платформ нарушает местное законодательство, что может повлечь за собой серьёзные последствия. Ведомство предупредило, что в случае продолжения незаконной деятельности компании могут столкнуться с уголовными делами и значительными штрафами.

Филиппины, как и многие другие страны, активно работают над регулированием криптовалютного рынка. В последние годы местные власти уже неоднократно принимали меры против нелицензированных операторов, стремясь защитить инвесторов и предотвратить финансовые преступления. Однако данный случай выделяется количеством платформ, одновременно попавших под внимание регулятора.

Комиссия также призвала пользователей быть осторожными при выборе платформ для торговли криптовалютой. Ведомство рекомендует проверять наличие лицензии и регистрации у операторов, чтобы избежать рисков, связанных с незаконной деятельностью.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ ситуация на Филиппинах служит напоминанием о важности соблюдения местного законодательства при работе с криптовалютными платформами. Перед началом торговли или инвестирования стоит убедиться, что выбранная платформа зарегистрирована и имеет все необходимые лицензии. Это поможет избежать юридических проблем и потенциальных финансовых потерь.