Регулирование

Великобритания пригласила криптобиржу Bybit в Лондон для усиления инноваций

Глава криптобиржи Bybit Бен Чжоу посетил встречи в Великобритании с представителями регуляторов и парламента для обсуждения развития криптоиндустрии.

Генеральный директор криптобиржи Bybit Бен Чжоу на этой неделе принял участие в серии встреч в Великобритании. Переговоры прошли с представителями ключевых государственных органов, включая Управление финансового надзора (FCA) и Палату лордов. Цель визита — обсуждение возможностей усиления роли Лондона как центра инноваций в криптоиндустрии.

Великобритания активно стремится привлечь крупные криптокомпании на свою территорию, чтобы конкурировать с такими центрами, как Дубай. ОАЭ в последние годы стали привлекательным местом для криптобизнеса благодаря благоприятному регулированию и налоговым льготам. Лондон, в свою очередь, намерен вернуть себе статус одного из ведущих финансовых хабов мира.

Bybit, одна из крупнейших криптобирж в мире, рассматривает возможность расширения своего присутствия в Европе. Переговоры с британскими регуляторами могут стать важным шагом в этом направлении. Компания уже имеет лицензию в Дубае, но ищет новые рынки для роста.

«Мы видим большой потенциал в Великобритании как в центре инноваций и технологий», — заявил Бен Чжоу. Он также отметил, что сотрудничество с местными регуляторами поможет укрепить доверие к криптоиндустрии в целом.

Что это значит

Для России и СНГ это событие может стать сигналом к усилению конкуренции между мировыми финансовыми центрами за криптокомпании. Если Великобритания успешно привлечёт Bybit, это может повлиять на глобальное распределение криптоактивности и инвестиций. Российские майнеры и инвесторы могут рассмотреть новые возможности для сотрудничества с международными платформами.

Частые вопросы

Кто участвовал в переговорах в Великобритании?
Генеральный директор Bybit Бен Чжоу встретился с представителями FCA и Палаты лордов.
Почему Великобритания пригласила Bybit?
Великобритания стремится усилить свою роль в криптоиндустрии и конкурировать с такими центрами, как Дубай.

