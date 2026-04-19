Проект RaveDAO отверг обвинения в манипуляциях ценой токена RAVE после резкого роста и последующего обвала. На фоне происходящего крупнейшие криптобиржи Binance и Bitget начали расследование торговой активности.

Резкий рост и обвал токена RAVE

Токен RAVE пережил экстремальную волатильность: его цена выросла с $0,25 до почти $28 за несколько дней, а затем обвалилась на 94%. Такие резкие колебания вызвали подозрения в манипуляциях рынком.

Известный ончейн-детектив ZachXBT заявил, что более 90% предложения токена может находиться под контролем инсайдеров. Он также указал на подозрительные торговые потоки, которые могут свидетельствовать о схеме pump and dump.

Реакция криптобирж

Глава Binance Ричард Тенг подтвердил, что платформа изучает ситуацию. Аналогичную позицию заняла компания Bitget, подтвердив начало расследования. Проверка сосредоточена на аномальной волатильности и возможных манипуляциях, которые привели к резким движениям цены.

«Мы изучаем ситуацию. Мы всегда выполняем свою часть работы по расследованию всех случаев рыночных нарушений», — заявил Ричард Тенг.

Позиция RaveDAO

Команда RaveDAO отвергла все обвинения, заявив, что не участвовала и не несет ответственности за недавние изменения цены. В своем заявлении разработчики подчеркнули приверженность прозрачности и сосредоточенность на развитии проекта.

Команда также сообщила о планах продать часть разблокированных токенов для финансирования операций, маркетинга и найма сотрудников. По словам разработчиков, это распространенная практика и не связано со скачками цены.

В проекте отметили, что рассматривают внедрение механизмов блокировки токенов, зависящих от цены или производительности. Это позволит лучше согласовать стимулы участников.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов ситуация с RaveDAO служит напоминанием о рисках, связанных с инвестированием в малоизвестные токены. Экстремальная волатильность и подозрения в манипуляциях могут привести к значительным потерям. Важно тщательно изучать проекты и избегать вложений в активы с подозрительной торговой активностью.

Практический вывод

Инвесторам следует проявлять осторожность при работе с малоизвестными токенами, особенно в условиях высокой волатильности. Рекомендуется использовать только проверенные криптобиржи и тщательно анализировать торговую активность перед принятием решений.