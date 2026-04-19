В Гонконге за неделю зарегистрировано более 80 случаев криптомошенничеств, включая аферу с использованием ИИ, в результате которой одна из жертв потеряла 7,7 млн гонконгских долларов.

На этой неделе в Гонконге произошла серия криптомошенничеств, в результате которых пострадали десятки инвесторов. По данным местной полиции, за семь дней было зарегистрировано более 80 случаев мошенничества, связанных с онлайн-инвестициями в криптовалюты. Одним из наиболее резонансных инцидентов стала афера, в которой злоумышленники использовали технологии искусственного интеллекта для обмана жертв.

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, одна из пострадавших — жительница Гонконга — лишилась около 7,7 млн гонконгских долларов (примерно 985 тыс. долларов США). Мошенники действовали через мессенджер Telegram, предлагая жертве якобы прибыльные инвестиционные схемы. Используя ИИ, они создавали реалистичные имитации финансовых платформ и даже генерировали поддельные отчёты о доходах, чтобы убедить жертву в легитимности предложения.

Полиция Гонконга предупредила граждан о росте числа подобных преступлений. Мошенники всё чаще используют передовые технологии, включая искусственный интеллект, для создания иллюзии надёжности и профессионализма. Это позволяет им эффективнее манипулировать жертвами и получать доступ к их средствам.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Данный случай подчёркивает важность повышенной бдительности при взаимодействии с онлайн-инвестиционными предложениями. Даже использование передовых технологий, таких как ИИ, не гарантирует безопасность. Инвесторам рекомендуется тщательно проверять источники информации, избегать сомнительных платформ и не доверять обещаниям сверхприбылей без подтверждённой репутации проекта.