В России предложили ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалютой — до 7 лет лагерей для операторов площадок и штрафы до $13 тыс.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалютой. Согласно документу, за организацию оборота цифровых активов без лицензии ЦБ РФ нарушителям грозит до семи лет исправительных работ.

Суть законопроекта

Проект закона предполагает, что организованная продажа криптовалют без разрешения Центробанка будет считаться уголовным преступлением. Для физических лиц, занимающихся нелегальным обменом, предусмотрены штрафы от $1,3 тыс. до $4 тыс. и лишение свободы сроком до четырех лет.

Операторы крупных криптобирж могут быть оштрафованы на сумму до $13 тыс., а их руководители рискуют получить до семи лет исправительных работ. Законопроект также включает положения, касающиеся майнеров: промышленные добытчики криптовалют обязаны декларировать свою деятельность перед государством.

Цели инициативы

Власти намерены перевести крипторынок России под правовое регулирование уже в июне 2024 года. По оценкам, ежедневный оборот криптовалют в стране составляет около $648 млн. Новые меры призваны повысить прозрачность рынка и снизить риски финансовых преступлений.

Основной акцент сделан на борьбу с серыми схемами. Большинство российских трейдеров будут вынуждены покупать и продавать криптовалюты через приложения коммерческих банков, что фактически ликвидирует нелегальные площадки.

Контроль зарубежных операций

Ранее, 1 апреля, в Госдуму был внесен другой законопроект, который предусматривал обязательное уведомление ФНС об открытии или закрытии криптокошельков за рубежом. Также предлагалось обязать пользователей зарубежных бирж отчитываться обо всех операциях перед налоговой службой.

Оба законопроекта требуют одобрения Госдумы и подписи президента. Если их примут, новые правила вступят в силу с 1 июля 2027 года.

Что это значит

Для России это серьезный шаг к ужесточению регулирования крипторынка. Власти стремятся взять под контроль оборот цифровых активов, который до сих пор оставался в серой зоне. Новые меры могут существенно ограничить свободу криптотрейдеров и майнеров, но при этом повысить прозрачность рынка.

Практический вывод

Майнерам и трейдерам в России стоит внимательно следить за развитием законодательства. Уже сейчас важно декларировать свою деятельность и использовать только легальные площадки для обмена криптовалют. Это поможет избежать серьезных штрафов и уголовной ответственности.