Даниил Гетманцев заявил, что украинцы обязаны декларировать доходы от криптоактивов даже при отсутствии специального закона о регулировании.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью телеканалу ICTV заявил, что граждане Украины обязаны декларировать доходы, полученные от операций с криптоактивами. По его словам, криптовалюты не являются исключением из общего налогового законодательства.

Общие принципы налогообложения

Гетманцев подчеркнул, что подход к криптовалютам должен быть таким же, как и к другим видам доходов. Если гражданин получил прибыль, она подлежит декларированию и налогообложению в установленном порядке. Государство не делает различий между традиционными и цифровыми активами с точки зрения обязанности уплаты налогов.

Отсутствие специального закона

Несмотря на отсутствие специального закона о регулировании крипторынка, Гетманцев отметил, что профильный законопроект все еще находится на стадии подготовки. Власти продолжают работать над его финальной версией, включая вопросы налогообложения и правил функционирования рынка.

Гетманцев также указал на важность повышения финансовой дисциплины и прозрачности. Власти рассчитывают, что граждане будут добровольно декларировать свои доходы, включая полученные в криптовалюте. Однако он не уточнил, какие именно механизмы контроля будут применяться в отношении таких активов.

Что это значит: Украинские власти усиливают внимание к криптодоходам граждан, требуя их декларирования даже при отсутствии специального закона о регулировании крипторынка.

Практический вывод: Украинским криптоинвесторам и майнерам следует учитывать необходимость декларирования доходов от операций с цифровыми активами, чтобы избежать возможных санкций со стороны налоговых органов.