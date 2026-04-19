Один из крупнейших эксплойтов в секторе децентрализованных финансов (DeFi) 2026 года произошел в субботу, затронув блокчейны Ethereum и Arbitrum.

Крупный взлом на $290 млн затронул Ethereum и Arbitrum

Один из крупнейших эксплойтов в секторе децентрализованных финансов (DeFi) 2026 года произошел в субботу, затронув блокчейны Ethereum и Arbitrum. В результате атаки злоумышленники похитили активы на общую сумму около 290 миллионов долларов США, что стало значительным ударом по безопасности и доверию к децентрализованным протоколам.

Подробности инцидента пока уточняются, но предварительная информация указывает на сложную схему атаки, которая позволила хакерам обойти защитные механизмы протоколов. Взлом затронул несколько смарт-контрактов, использующих уязвимости в их логике или реализации. Это событие вновь поднимает вопросы о необходимости постоянного аудита и улучшения безопасности в быстро развивающемся мире DeFi.

Похищенные средства включали различные криптовалюты, находящиеся в пулах ликвидности и на платформах кредитования в экосистемах Ethereum и Arbitrum. Последствия атаки могут быть долгосрочными, влияя на ликвидность некоторых протоколов и вызывая падение стоимости связанных токенов. Команды разработчиков пострадавших проектов уже начали расследование и работают над планом возмещения ущерба, хотя это может занять значительное время.

Arbitrum, как решение второго уровня для Ethereum, призванное повысить масштабируемость и снизить комиссии, также оказался под ударом. Это подчеркивает, что даже инновационные технологии, направленные на улучшение базового блокчейна, не застрахованы от рисков безопасности, особенно когда речь идет о взаимодействии со сложными DeFi-протоколами. Инвесторам и пользователям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и следить за официальными объявлениями от пострадавших проектов.

«Это напоминание о постоянных рисках в DeFi», — заявил источник, близкий к расследованию.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ этот инцидент служит серьезным напоминанием о волатильности и рисках, присущих рынку криптовалют, особенно в сегменте DeFi. Несмотря на географическое расстояние, атаки на крупные протоколы влияют на весь рынок, вызывая падение цен и снижение доверия. Пользователям, хранящим активы на децентрализованных платформах, следует пересмотреть свои стратегии безопасности, возможно, диверсифицировать портфели и использовать аппаратные кошельки для защиты значительных сумм. Майнерам стоит учитывать, что подобные события могут временно снижать прибыльность майнинга из-за падения цен на альткоины, но фундаментальные активы, такие как BTC, обычно восстанавливаются быстрее.