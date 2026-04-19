Сооснователи блокчейн-платформы NEO Да Хунфэй и Эрик Чжан оказались по разные стороны баррикад в вопросах управления криптоактивами проекта, которые оцениваются в $200 млн. Разногласия касаются подходов к реструктуризации системы контроля над средствами.

Да Хунфэй выступает за внедрение независимого управления и использование мультиподписных кошельков (multi-sig) для повышения безопасности. По его мнению, это позволит минимизировать риски, связанные с концентрацией контроля в руках одного человека.

Эрик Чжан, напротив, настаивает на проведении внутренних расследований для обеспечения подотчетности и сохранения своего места в совете директоров. Он считает, что текущая система управления доказала свою эффективность и не требует радикальных изменений.

NEO, известная как «китайский Ethereum», была запущена в 2014 году и быстро завоевала популярность благодаря поддержке смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Однако в последние годы проект столкнулся с рядом проблем, включая снижение интереса со стороны разработчиков и падение стоимости токена NEO.

Конфликт между сооснователями может повлиять на дальнейшее развитие платформы. Инвесторы и сообщество внимательно следят за ситуацией, учитывая значительную сумму криптоактивов, находящихся под контролем проекта.

Что это значит

Для российских инвесторов и разработчиков, связанных с экосистемой NEO, текущая ситуация подчеркивает важность прозрачного управления в криптопроектах. Разногласия на уровне руководства могут привести к задержкам в развитии платформы и повлиять на стоимость токенов. Участникам рынка рекомендуется внимательно отслеживать новости о реструктуризации и учитывать возможные риски при принятии инвестиционных решений.