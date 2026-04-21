Платформа ликвидного стейкинга Volo, работающая в экосистеме Sui, сообщила о кибератаке, в результате которой из её хранилищ было похищено около $3,5 млн.

Платформа Volo на Sui потеряла $3,5 млн в результате эксплойта

Протокол ликвидного стейкинга Volo, функционирующий в блокчейне Sui, стал жертвой кибератаки, в ходе которой злоумышленники вывели активы на сумму приблизительно 3,5 миллиона долларов США. Инцидент затронул хранилища, содержащие обёрнутый биткоин (WBTC), токенизированное золото (XAUm) и стейблкоин USDC. Команда Volo оперативно отреагировала на произошедшее, заявив о намерении полностью компенсировать потери пострадавшим пользователям.

Эксплойт произошел на платформе, специализирующейся на ликвидном стейкинге, что позволяет пользователям получать доход от своих заблокированных активов, сохраняя при этом их ликвидность. Подобные протоколы играют ключевую роль в DeFi-экосистемах, предлагая альтернативные способы использования застейканных средств. Однако, как показывает данный инцидент, они также являются привлекательной мишенью для хакеров из-за значительных объемов активов под управлением.

Хотя подробности технической уязвимости пока не раскрываются, подобные атаки часто связаны с ошибками в смарт-контрактах, некорректной логикой протокола или проблемами с оракулами цен. Для пользователей, участвующих в ликвидном стейкинге, это напоминание о необходимости тщательной проверки безопасности протоколов и диверсификации рисков. В условиях быстрого развития DeFi-сектора, где новые проекты появляются ежедневно, критически важно оценивать аудиты безопасности и репутацию команд разработчиков.

Реакция команды Volo, пообещавшей полностью покрыть убытки, является важным шагом для сохранения доверия пользователей и стабильности экосистемы Sui. В прошлом многие проекты сталкивались с подобными проблемами, и способность оперативно и эффективно реагировать на инциденты безопасности часто определяет дальнейшую судьбу протокола. Это также подчеркивает растущую зрелость крипторынка, где ответственность за сохранность средств пользователей становится приоритетом.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-секторе, инцидент с Volo Protocol служит очередным напоминанием о повышенных рисках, связанных с децентрализованными финансовыми продуктами. Несмотря на привлекательность высоких доходностей, необходимо всегда помнить о потенциальных уязвимостях смарт-контрактов и операционных рисках. Важно проводить собственное исследование (DYOR) перед инвестированием в любой протокол, обращая внимание на его аудиты безопасности, историю команды и механизмы компенсации в случае эксплойтов. Диверсификация активов и использование только проверенных и хорошо зарекомендовавших себя платформ могут значительно снизить риски потери средств.