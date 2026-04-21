Nium и Coinbase объединяют усилия для улучшения трансграничных платежей

Глобальная финтех-платформа Nium объявила о стратегическом партнерстве с ведущей американской криптобиржей Coinbase. Целью сотрудничества является интеграция стейблкоина USDC в платежную инфраструктуру Nium, что позволит компаниям осуществлять международные расчеты более эффективно, минуя необходимость предварительного финансирования счетов.

Эта инициатива направлена на значительное сокращение операционных расходов и времени обработки транзакций для предприятий, работающих с трансграничными платежами. Благодаря использованию USDC, клиенты Nium смогут отправлять и получать средства по всему миру, выбирая между расчетами в фиатных валютах или непосредственно в стейблкоинах. Это устраняет традиционную зависимость от предоплаченных счетов, которая часто требует значительных капиталовложений и замораживания средств.

Интеграция USDC через инфраструктуру Coinbase Prime предоставляет Nium доступ к широкой ликвидности и надежным механизмам расчетов. Это позволит клиентам Nium, включая крупные корпорации и финансовые учреждения, использовать преимущества блокчейн-технологий для ускорения денежных переводов и снижения комиссий. В частности, речь идет о возможности мгновенной конвертации фиатных средств в USDC для отправки и последующей конвертации обратно в фиат в стране назначения, или же о прямых расчетах в стейблкоинах.

По словам представителей Nium, платформа будет использовать инфраструктуру Coinbase Prime для обеспечения бесперебойного доступа к USDC. Это решение призвано предложить предприятиям гибкость и масштабируемость, необходимые для современного глобального бизнеса. Ожидается, что новая система позволит компаниям значительно оптимизировать управление оборотным капиталом, поскольку им больше не придется блокировать крупные суммы средств на предоплаченных счетах в различных юрисдикциях.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам самые передовые и эффективные платежные решения», — заявили в Nium, подчеркивая важность инноваций в сфере трансграничных расчетов.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Для российского и СНГ-рынка, где вопросы трансграничных платежей и доступа к международным финансовым инструментам стоят особенно остро из-за санкционных ограничений, подобные инновации имеют большое значение. Хотя прямое использование USDC через Nium для российских компаний может быть затруднено из-за регуляторных барьеров, сам прецедент использования стейблкоинов для оптимизации международных расчетов указывает на глобальный тренд. Это демонстрирует растущее признание цифровых активов в качестве эффективного инструмента для бизнеса.

Развитие таких решений может косвенно стимулировать появление аналогичных сервисов, использующих стейблкоины, в регионах, где традиционные финансовые каналы ограничены. Для майнеров и криптоинвесторов из РФ/СНГ это подтверждает ценность стейблкоинов как средства для сохранения капитала и осуществления расчетов, особенно в условиях волатильности фиатных валют и сложностей с банковскими переводами. Понимание этих тенденций помогает принимать более обоснованные решения относительно использования и хранения цифровых активов.