Протокол Aave частично разморозил резервы WETH на рынке Ethereum Core V3 спустя сутки после блокировки из-за эксплойта Kelp Bridge на $290 млн.

Децентрализованный протокол кредитования Aave сообщил о частичном размораживании резервов Wrapped Ethereum (WETH) на рынке Ethereum Core V3. Это произошло спустя чуть более 24 часов после блокировки WETH на нескольких рынках в ответ на эксплойт моста Kelp Bridge, в результате которого злоумышленники похитили $290 млн.

«Резервы WETH на рынке Ethereum Core V3 разморожены, и пользователи снова могут предоставлять WETH в Ethereum Core V3», — написал Aave в своём аккаунте на платформе X. WETH — это токенизированная версия Ethereum, совместимая с децентрализованными финансовыми смарт-контрактами.

Вечером 19 апреля Aave заблокировала резервы WETH на своих рынках Core, Prime, Arbitrum, Base, Mantle и Linea. Как поясняется в совместном отчёте Aave и LlamaRisk от 20 апреля, это действие предотвратило новые заимствования под залог WETH и ограничило риск распространения стресса на другие резервы, включая стейблкоины.

Эксплойт Kelp Bridge стал одним из крупнейших инцидентов в сфере DeFi за последнее время. Злоумышленники внесли rsETH, полученный через взломанный мост Kelp, и заимствовали Wrapped ETH, что вынудило Aave принять экстренные меры для защиты пользователей.

Для пользователей DeFi из России и СНГ ситуация демонстрирует важность внимательного мониторинга безопасности используемых протоколов. Хотя Aave оперативно отреагировала на угрозу, инцидент подчеркивает риски, связанные с использованием кросс-чейн мостов и сложных финансовых инструментов в криптопространстве.