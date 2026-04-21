Blockchain.com интегрирует торговлю перпетуальными фьючерсами в свои некастодиальные кошельки через протокол Hyperliquid. Новый функционал пока доступен только для неамериканских пользователей.

Криптовалютная платформа Blockchain.com объявила о запуске торговли перпетуальными фьючерсами через свои некастодиальные кошельки. Интеграция реализована с использованием протокола Hyperliquid, что позволяет пользователям торговать деривативами напрямую из своих кошельков, сохраняя полный контроль над активами.

На данный момент новый функционал доступен только для пользователей за пределами США. Это связано с ожиданием одобрения со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которое, как ожидается, будет получено в ближайшее время. В случае успеха это может открыть двери для американских инвесторов.

Перпетуальные фьючерсы — это популярный инструмент среди трейдеров криптовалют, позволяющий открывать позиции без срока истечения контракта. Они активно используются для спекуляций и хеджирования рисков на волатильном крипторынке.

Blockchain.com подчёркивает, что интеграция с Hyperliquid обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров и низкие комиссии. Это делает платформу более конкурентоспособной на фоне других криптобирж, предлагающих аналогичные услуги.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Новый функционал предоставляет возможность торговать деривативами без необходимости перевода средств на централизованные биржи. Это снижает риски, связанные с хранением активов на сторонних платформах, и позволяет сохранить полный контроль над своими криптовалютами.