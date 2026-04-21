Tether USDT укрепляет позиции на рынке стейблкоинов, опережая USDC

Рыночная капитализация стейблкоина Tether (USDT) достигла рекордного уровня, демонстрируя его доминирующее положение на рынке. Это происходит на фоне продолжающейся нестабильности в криптоиндустрии, включая крупные взломы и банкротства, что заставляет пользователей децентрализованных финансов (DeFi) искать более надежные активы для сохранения стоимости. В условиях турбулентности многие инвесторы и трейдеры предпочитают USDT в качестве убежища, что отражается в росте его рыночной капитализации.

Согласно последним данным, рыночная капитализация USDT значительно превысила аналогичный показатель для его основного конкурента — USD Coin (USDC) от Circle. Этот разрыв увеличивается, несмотря на то что USDC позиционируется как более прозрачный и регулируемый актив. Предпочтение USDT может быть связано с его более широким распространением на различных биржах и блокчейнах, а также с более высокой ликвидностью, что критически важно для крупных игроков и арбитражных стратегий.

Исторически Tether неоднократно подвергался критике за недостаточную прозрачность в отношении обеспечения своих токенов. Однако, несмотря на эти опасения, USDT сохраняет свою популярность и даже наращивает её в периоды рыночных потрясений. Это свидетельствует о том, что для значительной части криптосообщества факторы, такие как доступность и глубокая ликвидность, перевешивают потенциальные риски, связанные с прозрачностью. В условиях, когда крупные криптопроекты сталкиваются с проблемами безопасности и регуляторным давлением, пользователи стремятся минимизировать риски, выбирая активы, которые доказали свою устойчивость в стрессовых ситуациях.

Недавние инциденты, такие как взломы крупных криптоплатформ и банкротства некоторых компаний, усилили потребность в стабильных активах. В таких условиях стейблкоины становятся ключевым инструментом для сохранения капитала и быстрого перемещения средств между различными активами. Рост доминирования USDT подчеркивает его роль как основного «убежища» для капитала в экосистеме DeFi, особенно когда инвесторы выводят средства из более волатильных активов, таких как Bitcoin и Ethereum, или из проектов, подверженных риску взлома.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, активно использующих криптовалюты, укрепление позиций USDT означает сохранение его роли как наиболее ликвидного и широкодоступного стейблкоина для обмена и хранения средств. В условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым инструментам, USDT остается одним из основных способов для проведения операций, фиксации прибыли и защиты от волатильности рынка. Майнерам это позволяет более эффективно управлять своими доходами, конвертируя добытые криптовалюты в стабильный актив, что особенно важно при расчете операционных расходов и планировании будущих инвестиций в оборудование.