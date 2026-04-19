MicroStrategy: Стратегия накопления биткоина под огнем критики

Известный критик биткоина, экономист Питер Шифф, а также канадский миллиардер и инвестор Фрэнк Джустра, выразили серьезные опасения относительно стратегии компании MicroStrategy по агрессивному накоплению биткоинов. Их беспокойство сосредоточено вокруг потенциального размывания акционерного капитала, которое может произойти в результате постоянного выпуска новых акций для финансирования этих приобретений.

MicroStrategy, под руководством своего основателя Майкла Сэйлора, с августа 2020 года активно конвертирует свои корпоративные резервы в биткоин. Эта стратегия превратила компанию из поставщика программного обеспечения в крупнейшего корпоративного держателя BTC. Сэйлор неоднократно заявлял о своей вере в биткоин как в превосходный актив для сохранения капитала в условиях инфляции и обесценивания фиатных валют. Однако, для финансирования этих масштабных покупок, MicroStrategy часто прибегает к выпуску конвертируемых облигаций и, что более критично для Шиффа и Джустры, к продаже новых акций.

Механизм размывания и опасения инвесторов

Питер Шифф, известный своей скептической позицией по отношению к биткоину, подчеркнул, что MicroStrategy, по сути, превратилась в «ETF на биткоин с кредитным плечом», но с одним существенным отличием: она постоянно выпускает новые акции. Он отметил, что, хотя инвесторы могут покупать акции MicroStrategy в качестве косвенного способа инвестирования в биткоин, они должны осознавать риск размывания. Каждая новая эмиссия акций увеличивает общее количество долей в компании, тем самым уменьшая долю каждого существующего акционера в прибыли и активах компании, если капитализация не растет пропорционально или опережающими темпами.

Фрэнк Джустра поддержал эту точку зрения, заявив, что «Сэйлор продает акции MicroStrategy, чтобы купить биткоин, что размывает акционерный капитал». Он также добавил, что «акционеры, которые думают, что покупают биткоин, на самом деле покупают размытую долю в биткоине». Это означает, что даже если цена биткоина растет, доходность для акционеров MicroStrategy может быть ниже, чем при прямом владении BTC, из-за увеличения количества акций в обращении.

Финансовые показатели и реакция рынка

На момент последних отчетов, MicroStrategy владела значительным количеством биткоинов, что сделало ее портфель BTC одним из крупнейших среди публичных компаний. Несмотря на критику, акции MicroStrategy (MSTR) демонстрировали значительный рост, часто коррелируя с динамикой цены биткоина. Это свидетельствует о том, что многие инвесторы готовы принять риск размывания в обмен на косвенное участие в росте криптовалютного рынка через хорошо известную публичную компанию. Однако, долгосрочные последствия такой стратегии, особенно в периоды рыночной коррекции, остаются предметом дискуссий.

Для майнеров и инвесторов в криптовалюты, особенно в России и СНГ, эта ситуация подчеркивает важность диверсификации и понимания рисков, связанных с различными инвестиционными инструментами. Хотя акции MicroStrategy могут казаться привлекательным способом получить экспозицию к биткоину, прямые инвестиции в BTC или через регулируемые ETF (если они доступны) могут предложить более прозрачную структуру владения без риска размывания. Майнерам также стоит учитывать, что динамика акций MSTR не всегда напрямую отражает их операционную прибыль от добычи, а скорее является индикатором настроений рынка в отношении биткоина.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, которые рассматривают косвенные способы инвестирования в биткоин, ситуация с MicroStrategy служит важным уроком. Хотя покупка акций публичных компаний, активно инвестирующих в криптовалюты, может показаться удобным вариантом, необходимо тщательно анализировать финансовую модель таких компаний. Риск размывания акционерного капитала, о котором говорят Шифф и Джустра, может существенно повлиять на потенциальную доходность, делая прямые инвестиции в биткоин или использование других, более прозрачных инструментов, более предпочтительными в долгосрочной перспективе, если они доступны и соответствуют регуляторным нормам.