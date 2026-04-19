Создатель Hashcash и один из пионеров Bitcoin Адам Бэк отреагировал на заявления Ника Картера, который утверждал, что Bitcoin проиграет квантовую гонку к 2029 году. Бэк считает, что у сообщества достаточно времени для разработки необходимых мер защиты.

Ник Картер, известный криптоэнтузиаст и соучредитель Castle Island Ventures, ранее заявил, что квантовые компьютеры могут стать угрозой для Bitcoin уже к 2029 году. Он основывал свои прогнозы на предполагаемом квантовом прорыве компании Google.

Адам Бэк, однако, не разделяет этих опасений. Он отметил, что у криптосообщества есть достаточно времени для разработки и внедрения квантово-устойчивых алгоритмов. Бэк также подчеркнул, что Bitcoin уже имеет механизмы для адаптации к новым технологическим вызовам.

Квантовые компьютеры представляют потенциальную угрозу для многих криптографических систем, включая Bitcoin. Они могут взломать существующие алгоритмы шифрования, что может поставить под угрозу безопасность сети. Однако эксперты считают, что переход на квантово-устойчивые алгоритмы может быть осуществлен до того, как квантовые компьютеры станут достаточно мощными.

Что это значит для майнеров и инвесторов из России и СНГ? В ближайшие годы маловероятно, что квантовые компьютеры станут реальной угрозой для Bitcoin. Тем не менее, стоит следить за разработками в области квантовых технологий и адаптацией криптографических алгоритмов. Это поможет быть готовыми к возможным изменениям в будущем.