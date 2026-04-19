Генри Полсон, бывший министр финансов США, предупреждает о возможном обвале рынка казначейских облигаций из-за растущего госдолга, что может негативно сказаться на криптовалютах. Он призывает к созданию экстренного плана действий.

Бывший глава Минфина США предупреждает об угрозе для крипторынка

Генри Полсон, занимавший пост министра финансов США во время финансового кризиса 2008 года, выразил серьезную обеспокоенность по поводу стабильности рынка казначейских облигаций. По его мнению, текущий объем государственного долга США, превышающий 35 триллионов долларов, создает предпосылки для потенциального обвала. Полсон подчеркивает необходимость разработки экстренного плана действий, который можно было бы оперативно применить в случае кризиса.

Прямая связь между рынком облигаций и криптовалютами очевидна: резкая и неконтролируемая распродажа казначейских обязательств приведет к быстрому ужесточению долларовой ликвидности. Исторически сложилось так, что дефицит долларовой ликвидности негативно сказывается на рисковых активах, прежде чем успевает сформироваться нарратив о Биткоине как о «цифровом убежище».

Контекст и тревожные сигналы

Доходность 30-летних казначейских облигаций уже превысила 5%, что является порогом, который последний раз был достигнут в октябре 2023 года на фоне инфляционного всплеска, и до этого не наблюдался с периода до Великого финансового кризиса. Этот факт, озвученный Полсоном, не является изолированным предупреждением, а скорее усиливает общую тревогу.

Ключевые аспекты предупреждения Полсона:

Генри Полсон, министр финансов США с 2006 по 2009 год, архитектор программы TARP по спасению экономики в 2008 году. Суть предупреждения: Полсон описывает потенциальный коллапс спроса на казначейские облигации как событие с «жестокими» последствиями, сравнивая его с внезапным «ударом о стену» из-за «закона экономической гравитации».

Необходимость иметь готовый «экстренный тормоз» или план по управлению долгом до того, как кризис станет реальностью.

С 2008 года государственный долг США вырос с 10 триллионов долларов до более чем 35 триллионов долларов к 2025 году, что создает беспрецедентное давление на финансовую систему.

Как обвал рынка облигаций повлияет на криптовалюты

Вопрос не в том, прав ли Полсон относительно хрупкости рынка казначейских облигаций, а в том, как криптовалюты поведут себя в случае реализации его прогнозов — как безопасное убежище или как рисковый актив. История дает четкий ответ, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Неконтролируемая распродажа казначейских обязательств приводит к росту спроса на доллар, поскольку инвесторы избавляются от облигаций и ищут наличные. Эта динамика в первую очередь затрагивает позиции с высоким кредитным плечом. Криптовалютные рынки, где открытый интерес по деривативам значительно вырос, обладают именно таким профилем риска: повышенная экспозиция становится уязвимостью в момент резкого роста стоимости долларового фондирования.

Эпизод апреля 2025 года (примечание: вероятно, опечатка в оригинале, имеется в виду прошлый период, когда наблюдался рост доходности) наглядно продемонстрировал этот механизм. Когда доходность казначейских облигаций резко выросла на фоне опасений эскалации торговых пошлин, криптовалюты не отделились в сторону безопасности. Они продавались вместе с акциями, опровергая нарратив о «цифровом золоте». Корреляция с рисковыми активами сохранялась, что является медвежьим сигналом, подтвержденным данными.

Особая озабоченность Полсона заключается в том, что спрос на казначейские облигации может рухнуть внезапно и без очевидных предупреждений, подчиняясь «закону экономической гравитации». Это подразумевает нелинейный шок, а не постепенное изменение доходности. Нелинейные шоки, в свою очередь, являются причиной каскадных ликвидаций. Решительное преодоление 10-летней доходностью уровня в 5% с ускоряющимся импульсом стало бы подтверждающим порогом, за которым стоит внимательно следить.

Биткоин: убежище или жертва?

Идея о том, что в случае потери доверия к облигациям капитал перетечет в Биткоин, обладающий фиксированным предложением и независимым характером, кажется логичной. Многие крупные игроки рассматривают эту теорию. Однако ключевым моментом является время.

При реальном шоке на рынке облигаций первым шагом является не ротация активов, а паника. На этой стадии продается все, включая Биткоин, как это произошло в марте 2020 года, когда BTC резко упал, прежде чем начать восстановление. Эфириум и основные альткоины в настоящее время находятся в технических точках перегиба, что делает их особенно уязвимыми к макроэкономическому шоку ликвидности. ETH не обладает таким же нарративом «твердых денег», как BTC, и, вероятно, покажет худшие результаты в случае подлинного эпизода «risk-off», вызванного стрессом суверенного долга.

Параллельное предупреждение Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan, о том, что требования инвесторов к более высокой доходности казначейских облигаций могут привести к росту ставок по ипотечным кредитам независимо от политики ФРС, подкрепляет тезис Полсона с другой стороны. Публичное отклонение этих предупреждений министром финансов Скоттом Бессентом 1 июня (примечание: вероятно, опечатка в оригинале, имеется в виду прошлый период) предполагает, что официальный Вашингтон пока не находится в режиме кризиса. Однако рынки облигаций уже закладывают в цены то, что министр финансов не полностью признает.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ, работающих с криптовалютами, предупреждения Генри Полсона служат важным сигналом о потенциальной волатильности на мировых финансовых рынках. В случае обвала рынка казначейских облигаций США, глобальная долларовая ликвидность сократится, что традиционно приводит к распродаже рисковых активов, включая криптовалюты. Это может создать как риски для текущих позиций, так и возможности для входа в рынок по более низким ценам для долгосрочных инвесторов. Майнерам следует учитывать возможное снижение цен на криптовалюты, что может повлиять на рентабельность добычи. В условиях повышенной неопределенности важно диверсифицировать портфель и быть готовым к быстрым изменениям рыночной конъюнктуры.