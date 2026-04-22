Объём средств на платформе Aave резко сократился на $15 млрд после инцидента с Kelp DAO, что вызвало отток капитала из DeFi-протокола.

Криптовалютный кредитный протокол Aave столкнулся с масштабным оттоком средств после инцидента, связанного с платформой Kelp DAO. За последние дни объём депозитов на платформе сократился на $15 млрд, что стало реакцией пользователей на неопределённость вокруг последствий взлома.

Проблемы начались после того, как мост Kelp DAO, используемый для взаимодействия с протоколом Aave, подвергся эксплуатации. Это привело к образованию дефицита средств, связанных с токеном rsETH. Пользователи начали массово выводить свои активы, опасаясь возможных финансовых потерь.

Несмотря на то, что команда Aave заявила о готовности частично покрыть убытки, точный объём компенсации остаётся неизвестным. Это усилило нервозность на рынке и спровоцировало дальнейший отток капитала.

Ситуация также повлияла на общее состояние сектора DeFi. Многие инвесторы начали пересматривать свои стратегии, предпочитая более консервативные подходы в условиях повышенных рисков.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Отток средств из Aave может привести к снижению ликвидности на платформе, что затруднит получение кредитов и увеличит процентные ставки. Пользователям рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и учитывать возможные риски при работе с DeFi-протоколами.