Трейдеры не верят в социализацию убытков Kelp DAO

После масштабного инцидента безопасности, в результате которого протокол Kelp DAO понес убытки на сумму 292 миллиона долларов, участники рынка выражают скептицизм относительно возможности системного перераспределения этих потерь. Согласно данным платформы прогнозов Polymarket, вероятность того, что Kelp DAO прибегнет к механизму «социализации убытков», оценивается как крайне низкая. Это означает, что держатели токенов rsETH, вероятно, не будут вынуждены коллективно покрывать дефицит, возникший из-за взлома.

Инцидент привел к тому, что предложение rsETH, представляющего собой ликвидный рестейкинговый токен, оказалось недостаточно обеспеченным. В условиях, когда протокол обдумывает варианты решения этой сложной ситуации, рынок уже формирует свои ожидания, отдавая предпочтение сценарию, при котором потери будут локализованы, а не распределены между всеми участниками. На Polymarket контракты, связанные с возможностью социализации убытков, торгуются по цене менее 0,10 доллара, что указывает на вероятность менее 10% такого исхода.

Контекст инцидента и его последствия для Kelp DAO

Взлом, произошедший в апреле 2026 года, стал серьезным испытанием для Kelp DAO, одного из ведущих протоколов в сфере ликвидного рестейкинга. Суть проблемы заключается в том, что злоумышленники смогли вывести значительные активы, что привело к дисбалансу между выпущенными токенами rsETH и их базовым обеспечением. В обычных условиях, когда протокол сталкивается с дефицитом, одним из возможных решений является так называемая «социализация убытков» — механизм, при котором потери распределяются между всеми держателями токенов или стейкерами, что позволяет восстановить паритет обеспечения. Однако такой подход часто вызывает недовольство сообщества и может подорвать доверие к проекту.

Решение Kelp DAO по урегулированию ситуации будет иметь далеко идущие последствия не только для самого протокола, но и для всей экосистемы ликвидного рестейкинга. Выбор между поглощением убытков за счет резервов протокола, поиском внешнего финансирования или, в крайнем случае, социализацией потерь, определит дальнейшую траекторию развития проекта и его репутацию на рынке децентрализованных финансов. Отсутствие четкого плана действий со стороны Kelp DAO на данный момент усиливает неопределенность, но рынок уже делает свои ставки.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, участвующих в проектах ликвидного рестейкинга или рассматривающих такую возможность, ситуация с Kelp DAO служит важным напоминанием о присущих DeFi рисках. Даже в, казалось бы, надежных протоколах могут возникать уязвимости, приводящие к значительным финансовым потерям. Низкая вероятность социализации убытков, по мнению трейдеров, может быть позитивным сигналом для держателей rsETH, поскольку это означает, что их активы, вероятно, не будут принудительно использованы для покрытия дефицита. Однако сам факт взлома подчеркивает необходимость тщательного анализа безопасности и диверсификации портфеля. Майнеров, не связанных напрямую с ликвидным рестейкингом, этот инцидент затрагивает опосредованно, влияя на общее настроение крипторынка и потенциально на стоимость активов, которые они добывают.