Хакерская атака на Volo: $3,5 млн похищено из пулов WBTC и USDC

Протокол ликвидного стейкинга Volo, функционирующий на базе блокчейна Sui, стал жертвой кибератаки, в ходе которой злоумышленники вывели примерно $3,5 млн. Инцидент затронул пулы, содержащие Wrapped Bitcoin (WBTC) и USD Coin (USDC). Важно отметить, что остальные активы проекта на сумму $28 млн остались нетронутыми.

Команда Volo оперативно отреагировала на инцидент, временно заблокировав уязвимые смарт-контракты, чтобы предотвратить дальнейший отток средств. Представители протокола сообщили о частичном возврате похищенных активов: при содействии Sui Foundation и партнеров удалось вернуть $500 000. Протокол Volo заявил о готовности покрыть оставшиеся убытки за счет собственных резервов, демонстрируя приверженность защите интересов пользователей.

В настоящее время ведется активное расследование произошедшего. Команда Volo сотрудничает с экспертами по ончейн-анализу для выявления злоумышленников и полного понимания механизма атаки. Детальный отчет об инциденте, а также план по полному возмещению средств пострадавшим пользователям, будут опубликованы в ближайшее время. Этот случай подчеркивает сохраняющиеся риски безопасности в сфере децентрализованных финансов, несмотря на постоянное совершенствование технологий.

"Volo готов поглотить любые потери", — заявили представители протокола.

Инцидент с Volo не является единичным случаем в криптоиндустрии. В апреле текущего года уже были зафиксированы другие крупные взломы, включая атаки на ENS-шлюз eth.limo и облачного провайдера Vercel. Кроме того, протокол ликвидного рестейкинга Kelp также подвергся хакерской атаке, в результате которой потерял около $293 млн. Эти события напоминают о необходимости постоянного повышения уровня безопасности и бдительности как для разработчиков проектов, так и для конечных пользователей.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, участвующих в ликвидном стейкинге или использующих децентрализованные протоколы, этот инцидент служит напоминанием о высоких рисках, связанных с хранением средств в смарт-контрактах. Даже проекты с хорошей репутацией могут быть уязвимы. Рекомендуется диверсифицировать инвестиции, тщательно изучать аудиты безопасности протоколов и не держать значительные суммы на одной платформе. Майнерам, особенно тем, кто использует ASIC-оборудование, подобные события напрямую не угрожают, поскольку их активы хранятся на собственных кошельках или в пулах, не связанных напрямую с протоколами ликвидного стейкинга. Однако общее снижение доверия к DeFi-сектору может косвенно влиять на рыночные настроения и стоимость криптовалют, что в свою очередь может отразиться на доходности майнинга.