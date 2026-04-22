Средства, покидающие протокол Aave, распределяются между более безопасным кредитованием, простым доступом к ETH и оффчейн-доходами, а стейблкоины выступают временным убежищем.

На фоне снижения общего заблокированного капитала (TVL) в протоколе Aave, инвесторы активно перераспределяют свои активы в другие децентрализованные платформы. Основными бенефициарами этого процесса стали Spark и Lido, предлагающие более безопасные условия кредитования и упрощённый доступ к Ethereum соответственно.

Стейблкоины, в частности USDC, играют роль временного убежища для капитала, позволяя инвесторам сохранить ликвидность в условиях рыночной неопределённости. Этот тренд отражает общее стремление участников рынка минимизировать риски и упростить свои стратегии.

Spark, как более консервативная альтернатива Aave, привлекает пользователей своей прозрачностью и стабильностью. В то же время Lido предлагает простой способ получения дохода от стейкинга ETH, что особенно актуально в свете предстоящего обновления сети Ethereum.

Переток капитала из Aave в другие протоколы также свидетельствует о растущей конкуренции в секторе DeFi. Инвесторы становятся более избирательными, отдавая предпочтение платформам с понятными механиками и минимальными рисками.

Что это значит для российских инвесторов? Перераспределение капитала в DeFi-секторе открывает новые возможности для диверсификации портфеля. Российским пользователям стоит обратить внимание на Spark и Lido как на более безопасные альтернативы Aave, особенно в условиях рыночной волатильности.