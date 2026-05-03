Кто на самом деле контролирует крупнейшую криптобиржу Ирана? Расследование Reuters раскрыло личности основателей Nobitex — братьев Али и Мохаммада Харрази, принадлежащих к одной из самых влиятельных семей страны.

Триггер события

Агентство Reuters провело журналистское расследование, в ходе которого установило, что основатели Nobitex использовали вымышленную фамилию для регистрации биржи. Это позволило им скрыть свою причастность к проекту на протяжении нескольких лет.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2021 году Binance столкнулась с обвинениями в сокрытии информации о своих связях с китайскими властями. В отличие от Nobitex, Binance публично признала свои ошибки и начала процесс прозрачности. В России же криптобиржи обязаны регистрироваться в реестре ФНС согласно ФЗ-259, что исключает возможность скрытия владельцев.

Цифры, которые меняют картину

Nobitex обрабатывает более 70% всех криптовалютных транзакций в Иране. По данным на июнь 2024 года, ежедневный объём торгов на платформе превышает $10 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1. Для сравнения, крупнейшие российские биржи, такие как Garantex, показывают объёмы в 2-3 раза меньше.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Раскрытие владельцев Nobitex может привести к ужесточению регулирования криптобирж в Иране. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи усиливают давление на российские биржи, вынуждая их быть более прозрачными в условиях действия ФЗ-259.

Для российских майнеров это означает необходимость более тщательного выбора платформ для обмена криптовалюты, особенно в условиях роста числа промышленных майнинг-площадок в Сибири и на Дальнем Востоке.