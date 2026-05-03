Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вчера ночью запретил Совету безопасности Arbitrum распоряжаться 30 000 ETH, заблокированными после хакерской атаки на Kelp. Это решение, оформленное в виде судебного постановления, создает прецедент для взаимодействия традиционной юриспруденции с децентрализованными автономными организациями (ДАО), классифицируя Arbitrum как полное товарищество.

Что зафиксировано

Постановление суда прямо запрещает Arbitrum перемещать, размораживать или каким-либо иным образом взаимодействовать с 30 000 ETH, которые были успешно заблокированы после взлома протокола Kelp. Эти средства стали объектом притязаний со стороны жертв инцидентов с похищениями, связанных с КНДР, произошедших еще в 2015 году. Среди истцов — граждане США Хан Ким и Ен Сок Ким, чей родственник погиб в результате тех событий. Им удалось отсудить у Пхеньяна компенсацию на сумму более $300 млн. Важно отметить, что на момент вынесения постановления, по курсу ЦБ РФ, эта сумма превышает 27 млрд рублей. ДАО Arbitrum была указана в иске как временный владелец этих средств, что привело к ее классификации как полного товарищества, несущего коллективную ответственность.

Причины

Основная причина судебного вмешательства — попытка истцов взыскать компенсацию с КНДР, используя заблокированные криптоактивы как потенциальный источник. Юристы, представляющие интересы жертв, нашли способ наложить арест на эти средства, основываясь на специальных законах о наложении ареста на имущество. Это решение лишает ДАО Arbitrum возможности в одностороннем порядке принимать решения о судьбе активов, которые, по мнению суда, могут быть связаны с компенсационными выплатами. Адвокат Габриэль Шапиро подтвердил реальность постановления, отметив, что истцы получили одобрение суда, и Arbitrum теперь обязана участвовать в судебном разбирательстве, а не принимать самостоятельные решения по этим средствам. Ончейн-сыщик ZachXBT выразил мнение, что подобные иски от юридических фирм, таких как Gerstein-Harrow, часто появляются после взломов и заморозки криптоактивов, связанных с Lazarus Group, и используют давние претензии, не имеющие прямого отношения к текущим инцидентам.

Цифры и метрики

30 000 ETH: Объем заблокированных средств, эквивалентный примерно $90 млн по текущему курсу.

Объем заблокированных средств, эквивалентный примерно $90 млн по текущему курсу. $300 млн: Сумма компенсации, отсуженная истцами у КНДР.

Сумма компенсации, отсуженная истцами у КНДР. 2015 год: Дата инцидентов с похищениями, ставших основанием для иска.

Дата инцидентов с похищениями, ставших основанием для иска. 99%: Доля голосов «за» передачу 30 000 ETH фонду DeFi United в рамках голосования, начавшегося почти одновременно с выходом постановления. Голосование должно было продлиться до 7 мая.

Доля голосов «за» передачу 30 000 ETH фонду DeFi United в рамках голосования, начавшегося почти одновременно с выходом постановления. Голосование должно было продлиться до 7 мая. 27 млрд рублей: Примерный эквивалент $300 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Руководитель экономического направления MegaETH под псевдонимом ImperiumPaper заявил, что судебный запрет «существенно осложнит возврат средств пострадавшему протоколу» Kelp, подчеркивая сложность ситуации для децентрализованных проектов.

Что будет дальше

Постановление суда требует официальной передачи уполномоченным лицам Arbitrum, после чего ДАО будет обязана соблюдать запрет на любые операции с заблокированными ETH до дальнейшего распоряжения суда. Это означает, что Arbitrum придется участвовать в судебном процессе, чтобы отстоять свои права или найти компромиссное решение. Ситуация создает значительную неопределенность для пострадавшего протокола Kelp и всего сообщества Arbitrum, поскольку судьба 30 000 ETH остается неясной. В редакции MinerWorld отмечают, что этот прецедент может значительно увеличить юридические риски для ДАО, работающих на территории США, и привести к ужесточению требований к их правовому статусу. Более того, это может повлиять на восприятие децентрализованных проектов традиционными финансовыми институтами и регуляторами, потенциально замедляя их интеграцию в глобальную экономику.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов этот случай подчеркивает растущую потребность в юридической защите и понимании международного правового поля, даже если их основная деятельность сосредоточена в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Хотя напрямую инцидент не затрагивает майнинговые операции, он демонстрирует, как внешние судебные решения могут влиять на ликвидность и доступность активов в криптоэкосистеме. Российским участникам рынка, работающим с крупными объемами криптоактивов, следует внимательно изучать юрисдикцию используемых протоколов и бирж, а также учитывать потенциальные риски заморозки средств по международным судебным решениям. В условиях активного обсуждения регулирования майнинга в РФ, включая возможный реестр майнеров ФНС и ограничения по энергопотреблению, понимание глобальных правовых тенденций становится критически важным для защиты активов и обеспечения стабильной работы.

В целом, инцидент с Arbitrum служит напоминанием о том, что децентрализованный мир не существует в правовом вакууме. Традиционные правовые системы активно ищут способы взаимодействия с ДАО и криптоактивами, что может привести к непредсказуемым последствиям для участников рынка по всему миру, включая российских инвесторов и майнеров, чья выручка в рублях будет зависеть от стабильности и предсказуемости глобального крипторынка.