Приговор за отмывание криптовалюты

Прокуратура США по округу Колумбия объявила о вынесении приговора жителю Калифорнии, 22-летнему Эвану Тангеману из Ньюпорт-Бич. Суд приговорил его к 70 месяцам федерального тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию миллионов долларов, полученных от кражи криптовалютных активов на общую сумму $263 млн. Тангеман признал свою вину в переводе как минимум $3,5 млн похищенных средств.

Этот случай является частью более широкой волны федеральных расследований, направленных против сетей по отмыванию цифровых активов. Преступная группа, в которую входил Тангеман, действовала на территории нескольких штатов, похитив более 4100 биткоинов у одной жертвы. Эти средства впоследствии были потрачены на предметы роскоши, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

Механизм отмывания похищенных биткоинов

Преступная схема функционировала с октября 2023 по май 2025 года. Злоумышленники знакомились с потенциальными жертвами на платформах для онлайн-игр, после чего взламывали базы данных и похищали средства с аппаратных кошельков. В состав группы входили хакеры, организаторы и исполнители, каждый из которых играл свою роль в сложной операции по легализации незаконно полученных активов.

Эван Тангеман, используя псевдонимы «E», «Tate» и «Evan|Exchanger», активно участвовал в конвертации украденных биткоинов в фиатные деньги. Он сотрудничал с агентами по недвижимости в Лос-Анджелесе, помогая приобретать элитную недвижимость для других участников схемы. Это позволяло преступникам скрывать происхождение своих доходов и интегрировать их в легальную экономику.

Роскошный образ жизни и аресты

Многие участники схемы были молодыми людьми до 20 лет, не имевшими законных источников дохода. Они тратили похищенные средства на экстравагантные покупки, включая дома стоимостью от $4 млн до $9 млн. Члены группы также посещали ночные клубы, где их счета за вечер могли достигать $500 000. Среди приобретений были часы Rolex ценой от $100 000 до $500 000 и коллекция экзотических автомобилей, каждый из которых стоил от $100 000 до $3,8 млн.

В качестве вознаграждения за свои услуги Тангеман получил автомобиль Lamborghini Urus. В ходе обыска в его доме федеральные агенты конфисковали Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска и Porsche GT3 RS, что стало частью масштабного расследования против сетей по отмыванию цифровых активов. Прокурор США Джанин Феррис Пирро подчеркнула: «Эта преступная организация была построена на жадности, настолько вопиющей, что она граничит с карикатурой. Они украли миллионы, потратили их на счета в ночных клубах до полумиллиона долларов, Lamborghini и Rolex».

Тангеман признал свою вину 8 декабря 2025 года перед окружным судьей США Коллин Коллар-Котелли. Его признание стало девятым в рамках данного расследования. Ранее, в сентябре 2024 года, были арестованы его сообщники Мэлоун Лем и Даниэль Серрано. После их ареста Тангеман приказал Такеру Десмонду уничтожить цифровые устройства группы, пытаясь замести следы. Федеральные прокуроры продолжают поиск других фигурантов дела.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Этот случай демонстрирует усиление борьбы правоохранительных органов США с преступностью в сфере криптовалют. Приговоры за отмывание средств, полученных через киберпреступления, становятся все более строгими. Для майнеров и инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о необходимости соблюдения законодательства и тщательной проверки источников средств. Использование анонимных методов для легализации незаконных доходов становится все более рискованным, поскольку государственные структуры активно развивают инструменты для отслеживания транзакций в блокчейне. В условиях ужесточения регулирования и санкций, любая деятельность, связанная с криптовалютами, должна быть максимально прозрачной и соответствовать международным нормам, чтобы избежать подобных юридических последствий.